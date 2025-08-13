我是廣告 請繼續往下閱讀

美國7月消費者物價指數（CPI）符合市場預期，增強市場對聯準會即將降息的預期，在科技、金融股領漲下，美股四大指數週二全數走高，帶動台北股市今（13）日開盤上漲73.68點、來到24232.04點。大盤開高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.41點、來到242.77點。今日開盤量大強勢個股：台玻、富喬、南亞科、台中銀、臻鼎-KY；開盤量大弱勢個股：華南金、緯創、安馳、永捷、京元電子。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲5元、來到1185元；鴻海開盤上漲1元、來到198元；聯發科開盤上漲10元、來到1370元。美國勞工統計局數據顯示，7月核心消費者物價指數年增3.1%，高於6月的2.9%，整體CPI年增率維持在2.7%，低於市場預期的2.8%。數據公布後，CME數據顯示，交易員預期聯準會9月降息的機率升至94%，年底前降息3碼的機率達52%。財政部數據顯示，7月美國關稅收入達277億美元，創歷史新高，高於6月的266億與5月的222億美元，遠高於去年同期約80億美元，使本財年前十個月累計收入達1357億美元。儘管川普關稅收入創歷史新高，美國7月聯邦預算赤字仍年增20%。達2910億美元，原因是支出增速快於收入增長。美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲483.52點或1.1%，收44458.61點，那斯達克指數上漲296.501點或1.39%，收21681.904點，標普500指數上漲72.31點或1.13%，收6445.76 點，費半指數上漲169.71點或2.99%，收5840.08點。科技五大巨頭集體走高。Meta上漲3.15%，蘋果上漲1.09%，Alphabet上漲1.25%，微軟上漲1.40%，亞馬遜上漲0.08%。半導體股多數走高，輝達上漲0.57%，應用材料上漲2.21%，博通上漲2.94%，高通上漲3.89%，AMD上漲1.55%，美光大漲3.26%。台股ADR全數走高，台積電ADR上漲0.91%，日月光ADR上漲1.20%，聯電ADR上漲1.34%，中華電信ADR上漲0.69%。