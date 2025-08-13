我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范瑋琪在臉書曬出照片，預告自己正在錄音室錄歌準備回歸。（圖／翻攝自范范 范瑋琪臉書）

女星范瑋琪近年屢因爭議與舞台表現登上新聞，包括疫情期間飆罵「狗官」、老公陳建州捲入性騷風波，以及在《歌手2025》失準走音引發討論，沉寂一個月後，她昨（12）日罕見更新停留逾一個月的臉書，戴著鴨舌帽與黑框眼鏡素顏入鏡，露出招牌酒窩笑容，並形容錄音室是「我的安全區」，興奮宣布新歌已開始錄製，面對粉絲冷嘲熱諷，她罕見回嗆：「我的現場你不喜歡嗎？真可惜！」貼文一出，許多支持者湧入留言表達期待，但也有人冷嘲熱諷，質疑她是否邀請張韶涵合作，或找大牙擔任MV女主角，甚至酸：「真的是勇氣可嘉！」雖然負評聲音依舊，仍有粉絲表示願意支持她的音樂嘗試，留言區迅速成為正反意見交鋒的現場。范瑋琪同步將貼文轉發至IG，卻遇到網友留言：「Safety Zone就是躲在錄音室靠機器修，不要唱現場。」對此，她罕見直接回覆：「我的現場你不喜歡嗎？真可惜！」並附上一個落淚表情符號，態度既帶遺憾也顯示不願再默默承受批評。雖然形象在過去數年連遭打擊，范瑋琪仍選擇持續深耕音樂領域，近期除在中國多地開唱，也努力籌備新作品，此次主動預告新歌，不僅是一次回歸宣言，也展現她面對輿論壓力時，依舊選擇用音樂作為主要舞台的決心。