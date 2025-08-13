我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年第12屆成都世界運動會合球銅牌戰，中華隊於今（13）日上演一場驚險的逆轉好戲，在銅牌戰以19：15擊敗捷克隊，成功摘下隊史第7面獎牌。這面銅牌不僅讓中華隊自2009年高雄世運會起，寫下連續5屆奪牌的紀錄，也意外地讓教練謝芳怡賽前「這可能是我最後一次帶隊」的告別宣言成真，為她的執教生涯劃下感動的句點。這場銅牌戰對上捷克隊，中華隊一開始便陷入落後困境。不過，在教練謝芳怡的防守策略調整下，球員們在下半場打出氣勢，在第三節打出9：5的猛烈攻勢，一舉後來居上，最終以4分之差擊敗對手，成功拿下銅牌。賽後，謝芳怡教練激動表示：「很開心，這可能是我最後一次帶世運會了，謝謝他們帶給我一面獎牌！」她提到，儘管在關鍵準決賽沒把握好，球員心情多少受影響，但後續馬上調整防守策略，球員們仍然執行得很好，把捷克隊的命中率降低，這是致勝的關鍵。中華隊的「四朝元老」林雅雯在受訪時也說，由於中華隊排名較高，因此在面對捷克隊時，反而有不能輸的壓力，必須保持平常心去發揮。此外，她也訝異教練說可能是最後一次帶隊，「從我16歲進中華隊她就帶我到現在，有她在就是有一種很穩定的感覺！很感謝她的付出。」這面銅牌不僅是本屆世運會中華代表團的第三面獎牌，也讓中華隊自1997年拉蒂世運會起，在世運會累計奪得1銀6銅。同時中華隊也是自2009高雄世運會起至今，連續5屆奪得獎牌，寫下隊史紀錄。其中2017年弗羅茨瓦夫世運會的銀牌，是隊史的最佳成績。