▲比爾賈（如圖）日前被拍到與男助理深夜前去看電影，身旁不是老婆徐佳瑩。（圖／翻攝自比爾賈臉書）

▲徐佳瑩（如圖）遭傳與老公比爾賈正在進行「分居式生活」。（圖／翻攝自LaLa徐佳瑩臉書）

金曲歌后徐佳瑩2018年與大11歲導演比爾賈結婚，當時被視為演藝圈佳話，然而婚後生下孩子後，2人關係卻傳出漸行漸遠，近年幾乎呈現各過各的狀態，2人被直擊生活作息分開，家中相處時間有限，讓外界揣測婚姻是否已悄悄亮起紅燈。此外比爾賈也被直擊深夜外出看電影，身邊跟著男助理而不是老婆徐佳瑩，雙方互動引發熱議。對此，徐佳瑩所屬的亞神音樂則回應：「子虛烏有，一切都好。」根據《鏡週刊》報導，徐佳瑩本月初被拍到由男性司機接送外出，輕裝離家後便消失4小時，比爾賈則在她不在時，帶著一名男子與一名女子返家，直到傍晚6點半，徐佳瑩才帶著一雙兒女及保母回家，夫妻倆雖同住一屋，但幾乎未同時待在家裡，行動上呈現高度分離。到了當晚11點，比爾賈再度外出，這次僅與男助理同行，前往信義區影城觀看電影《凶器》的午夜場，2人在影院閒晃至近凌晨12點進場，直至隔日凌晨2點多才一同返回住處，此舉被外界視為夫妻生活步調差異的又一明顯跡象。事實上，徐佳瑩曾坦言身為人母後生活步調大幅改變：「一個人帶小孩時連上廁所都急急忙忙！」她坦言熱愛有孩子的幸福感，卻也承認育兒與工作並行令她幾乎沒有私人時間，根據徐佳瑩身邊友人分析，長期的育兒壓力與生活節奏差異，可能成為她與比爾賈感情疏離的導火線。對於徐佳瑩傳出與比爾賈7年婚變的傳聞，徐佳瑩所屬的亞神音樂則回應：「子虛烏有，一切都好。」