726罷免案後，內閣改組傳言不斷，衛福部長邱泰源成為外界點名應下台的對象之一。而近日邱泰源在回應「少子化」議題，再度引發失言爭議，他提到4大方向，其中一個是提高婚育意願，像是「舉辦六師聯誼」；但此番言論挨批是一種傷害。衛福部次長林靜儀被問到此事則緩頰，高度發展國家都會面臨這樣的問題。她認為，男性主動支持、參與育兒工作，可能會讓生育機會較高。邱泰源日前被問少子化，提到「聯誼說」，引起網友議論，時代力量黨主席王婉諭也在臉書批評，邱泰源身為衛福部長，「是否真正理解女性在台灣生育的困境？」認為「只會說辦聯誼，那不只是輕忽，而是一種傷害。」林靜儀則在今（13）日被問及此事則緩頰，高度發展都會面臨這樣的問題，但衛福部也很努力，不管是友善生育、近年人工生殖的補助政策等，都有一些幫助；但看到許多作法中，建議建立友善職場、生育環境等，讓有生育計劃的家庭感受到被支持，而在職場、生涯規劃理會遇到問題的大多是女性，若男性可主動協助、支持、參與育兒工作，「有一個好的神隊友」生育機會或許較高。林靜儀也說，盼職場環境可有更多彈性，讓育兒家庭可平衡照顧、工作及育兒需求。邱泰源日前受訪時被問到少子化議題。當時他提出，政府往4大方向努力，其中一項是「提高婚育意願」，包括可鼓勵青年聯誼活動，「舉辦六師聯誼」，如中華民國醫師公會全國聯合會與會計師、牙醫師、中醫師公會全聯會、全國律師聯合會、全國建築師公會等。