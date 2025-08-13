我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣樟，前年（2023）代表國民黨參選立委，與民進黨立委吳秉叡競逐國會席次，卻涉嫌在選戰期間找網軍造謠吳秉叡性侵女助理，台北地檢署在去年8月以《公職人員選舉罷免法》等罪嫌起訴，台北地方法院今天上午宣判蔣欣樟、競選總部總幹事鄧裕融、誓死效忠文創公司負責人洪湛閎3人都無罪，大量搜購600組網路論壇帳號的』網軍頭」蕭智鈞6個月有期徒刑、褫奪公權1年，並沒收犯罪所得45萬元。2023年12月20日，有人上Dcard爆料發文「立委老闆，是時候該面對我了」，自稱為女大學生，畢業後去立委辦公室當助理卻遭到性侵，並影射這位立委「年過半百」、「像爸爸」、「律師出身」、「新北某地稱王」。當時已有網友察覺爆料對象是吳秉叡，吳秉叡也認為當時新北12名立委只有他「符合資格」，不滿惡意抹黑而提告。檢調追查，吳秉叡的競選對手蔣欣璋與競選總幹事鄧裕融，花250萬找網軍蕭智鈞與文創公司負責人洪湛閎上網帶風向。2024年6月18日，蔣欣璋等4人遭到搜索約談，複訊後100萬交保、鄧裕融30萬：蕭智鈞和洪湛閎都收押，直到偵結起訴移審時，才分別以20萬、5萬交保。案件審理期間，蔣欣璋和鄧裕融口徑一致不認罪，都說找蕭智鈞和洪湛閎從事網路正面行銷、增加年輕人支持度，但並未指示2人攻擊對手，不清楚蕭智鈞和洪湛閎會蒐集帳號在Dcard爆料。洪湛閔也不認罪，他主張當初跟蔣欣璋合作沒有犯法的意圖，手機對話紀錄雖然提到負面聲量，但負面聲量並非做不法的事，他刪對話紀錄是因為手機快容量太滿。他也不知道蕭智鈞會出國發爆料文。只有蕭智鈞認罪請求輕判，並希望法官安排他跟吳秉叡、遭盜用帳號的被害人調解。