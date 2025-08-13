我是廣告 請繼續往下閱讀

▲關穎（右）在節目中透露自己的前男友數量。（圖／翻攝自人生五分熟 Life Medium Rare YouTube）

關穎在節目中分享自己過去被劈腿、劈腿別人的經驗。（圖／翻攝自人生五分熟 Life Medium Rare YouTube）

女星關穎在2013年結婚後育有3個小孩，近日她在Podcast《人生五分熟Life Medium Rare》跟理科太太分享自己婚前的感情觀，不僅談及自己前任的數量超過20個，過往還有劈腿別人跟被劈腿的經驗，自已甚至帶著小三去跟前男友當面對質。關穎在節目中提到，自己過去每一段感情結束的原因都不一樣，可能是遠距離、感情變淡、劈腿等。她坦言自己曾經被另一半劈腿，但自己也曾經劈腿過別人，「不要把自己想得非常冰清玉潔，這輩子一定有對不起別人，或是別人對不起你，沒有人是聖人。」在節目中關穎透露自己從14歲開始談戀愛，前男友的數量有20位以上，並且每一次戀愛都是「無縫接軌」，因為當自己想單身的時候，身旁也是會有異性靠近她。關於關穎劈腿另一半的過往，她表示自己在感情中做錯事會勇於承認。當年劈腿後，她直接告訴另一半，「我愛上別人了，對方是誰、為什麽」接著和平分手。雖然對對方來說也許不會是和平分手，但是坦承自己的錯誤是非常重要的，她希望可以透過自己的感情經驗來告訴大家，感情結束時一定要好好的說再見。接著關穎也分享自己抓到另一半劈腿的經驗，當時的她曾跟男朋友一起在外面租房，不過到家時卻發現門被反鎖，自己用鑰匙打不開門，然而她卻從家中聽到了奇怪的聲音，因此她假裝離開，在返回的過程中卻跟小三相遇，當下她質問對方「為什麼從我家走出來？」並且讓小三現場打電話給前男友要求開門，沒想到開門後看到自己站在門口，現場氣氛可謂非常尷尬，讓關穎至今非常難忘。關穎透過跟理科太太合作主持Podcast《人生五分熟》，主軸放在40歲到50歲之間女性的更年期議題。因為社會對更年期仍帶有污名與誤解，2人希望透過節目打破禁忌，以輕鬆又深入的方式學習如何跟這個人生階段共處，活得更自在與健康。