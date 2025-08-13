我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委羅智強爆料，台北地檢署發文給台北客運，要求提供車牌號碼EAL-5119號公車上張貼的「不同意罷免」廣告是受何人所託、於何時漆在該公車上的資料，羅智強痛批北檢已變東廠，到現在還在追殺。北檢強調，是因為726當天公車還有廣告，有民眾檢舉疑似違法，因此依程序辦理。羅智強再嗆，前立委蔡適應2022年競選基隆市長廣告到現在還沒撤掉，要不要先抓蔡適應？羅智強說，選舉結束都快3年了，蔡適應競選廣告還在路上跑，請問北檢，市長投票日有沒有在跑？算不算違反《選罷法》？北檢要不要也查一下蔡適應的水表？羅智強說，選前既有的選舉廣告、看板、布條等，根據《選罷法》第52條第5項規定，「廣告物應於投票日後七日內自行清除」，清除廣告物的主管機關，在台北市是環保局，過去也沒看過北檢在查，按北檢現在的標準，這些在投票日還存在的廣告物，是不是通通要查？是不是要通通抓起來？羅智強也說，總統賴清德的《在路上》競選廣告影片，至今還在網上流傳，按北檢標準，要不要查？更何況，是否違反《選罷法》相關規範，也是由選務機關認定，對違者處以行政罰鍰。請問北檢，干卿底事！羅智強批，北檢越俎代庖，以刑事案件來查公車廣告，說穿了，就是查水表，就是找個藉口，搞司法追殺！別忘了，民進黨立院黨團總召柯建銘曾說，大罷免後要用《刑法》一百條伺候在野黨立委，「死罪可免，活罪難逃」。羅智強喊話，726大罷免雖然大失敗，賴清德仍令黨公職全力支持823罷免，民進黨更未放棄追殺在野黨。823挺公投，反惡罷，給賴清德再一次痛擊，不讓東廠鷹犬繼續囂張！