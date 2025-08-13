中央氣象署發布楊柳颱風海上陸上警報，預計今（13）日中午前後登陸台東，下半天新北、桃園、宜蘭、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、金門、澎湖的風力達停班課標準；24小時雨量為嘉義、高雄、屏東達停班課標準。南部災情頻傳，有網友為此整理從2015年開始，全台灣停班停課前幾名的縣市，發現停班課最多的縣市竟不在花東地區，而是高雄市的31天，其次為台東縣、花蓮縣29天，台南市、屏東縣28天。
從2015年至今，停班停課次數縣市排名依序為：
高雄市：31天
台東縣：29天
花蓮縣：29天
台南市：28天
屏東縣：28天
澎湖縣：23天
嘉義縣：22天
嘉義市：21天
基隆市：20天
新北市：20天
雲林縣：20天
台北市：19天
金門縣：19天
宜蘭縣：17天
連江縣：16天
桃園市：15天
新竹市：15天
新竹縣：15天
台中市：15天
彰化縣：15天
南投縣：15天
苗栗縣：14天
貼文一出，紛紛引起網友關注，直呼意外「高雄人：竟然就這樣少了一個月薪水？！」、「竟然不是花東」、「不可能沒宜蘭」，但也有網友表示「高雄那種重災區拿來換假我也不要」、「那些說羨慕的人，最好家裡都不要經歷沒水沒電沒網路沒屋頂，地上還淹水的情況喔，今年的颱風真的很恐怖」、「高雄就算不是在山區，沿海低窪地區也會淹水」。
