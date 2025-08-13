我是廣告 請繼續往下閱讀

中央氣象署發布楊柳颱風海上陸上警報，預計今（13）日中午前後登陸台東，下半天新北、桃園、宜蘭、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、金門、澎湖的風力達停班課標準；24小時雨量為嘉義、高雄、屏東達停班課標準。南部災情頻傳，有網友為此整理從2015年開始，全台灣停班停課前幾名的縣市，發現停班課最多的縣市竟不在花東地區，而是高雄市的31天，其次為台東縣、花蓮縣29天，台南市、屏東縣28天。從2015年至今，停班停課次數縣市排名依序為：貼文一出，紛紛引起網友關注，直呼意外「高雄人：竟然就這樣少了一個月薪水？！」、「竟然不是花東」、「不可能沒宜蘭」，但也有網友表示「高雄那種重災區拿來換假我也不要」、「那些說羨慕的人，最好家裡都不要經歷沒水沒電沒網路沒屋頂，地上還淹水的情況喔，今年的颱風真的很恐怖」、「高雄就算不是在山區，沿海低窪地區也會淹水」。