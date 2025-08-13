我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳冠希（左）宣布與adidas推出聯名鞋款後，還與Jennie（右）合作。（圖／IG@edisonchen）

44歲藝人陳冠希一直是時尚潮流的代表之一，曾與運動品牌Nike合作近20年，推出過多種聯名鞋款，直至2023年，才傳出合作結束，而同年10月，陳冠希便宣布與另一品牌adidas合作。但不料近日，竟傳出Nike向陳冠希提起訴訟的消息，指控他違約，並求償1.266億美金（約台幣38億），該案已在11日於加州中區聯邦地方法院立案。而消息曝光後，陳冠希也在今（13）日於個人IG發出與adidas合作的鞋款，寫下一字「WORD!?!?（真的!?!?）」，疑似在回應這場官司。不過稍早，劇情又出現反轉，有最新消息指出，法庭文件出現錯誤，實際賠償金竟然大縮水，變12.65萬美金（約台幣380萬）。陳冠希在2004年於香港創立潮牌CLOT，並在2006年宣布與Nike合作，推出過多種聯名鞋款，直到2023年才結束。不過同年10月，他就馬上宣布與adidas合作，並於2025年開始推出首波聯名鞋款。但不料卻在合作adidas一年多後，被Nike控告，而目前尚未公開違約細節。據《女裝日報（WWD）》報導，Nike只提告了陳冠希個人，也就是他的旗下品牌Juice，12.65萬美金則為沒有支付的貸款，而CLOT與adidas並沒有被列為被告。陳冠希於2004年在香港與合夥人創立潮牌CLOT，並在2006年開始與Nike合作，推出過CLOT x Nike Air Max 1「Kiss of Death」、CLOT x Air Force 1 Low、Air Jordan等多種經典鞋款，奠定CLOT在球鞋文化中的地位，但雙方合作在2023年結束。同年10月，陳冠希在上海時裝週宣布與adidas的合作，並從2025年開始推出Superstar等系列，還找來BLACKPINK成員Jennie、NBA球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）等知名人物合作，之後還將推出CLOT x adidas AE 1的系列，但不料卻在11日被提告，而這是否會影響陳冠希與adidas未來的合作，也引發外界關注。陳冠希在6月搭乘從日本羽田飛往紐約的頭等艙航班時，一名日籍VIP準備下機，座艙長請求讓道，讓持有「鑽石卡」的陳冠希不滿遭差別待遇，當場飆罵空服員，並以英文質問：「請問有什麼卡比鑽石卡更高？」，甚至嗆聲：「我會讓你丟工作！」對此陳冠希經紀人出面指是溝通誤會，表示當時飛機尚未開門，陳冠希正在拿行李，後方乘客不斷催促，他便回應希望對方稍候，空服員介入後表示，該名旅客因為是「鑽石卡」會員可優先下機，令陳冠希相當困惑，認為自己同樣是鑽石卡，卻未獲同等待遇，才引發後續爭執，再度引發熱議。