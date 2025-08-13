超強動畫《葬送的芙莉蓮》降臨「台灣壽司郎」！台灣壽司郎表示，聯名10款「盲袋壓克力立牌」、3款「旅行冷水瓶」、10款「盲袋大貼紙」，8月18日至9月14日連續28天加價購、滿額贈開搶，再抽獎鑰匙圈、證件套、抱枕等好禮，共37款限定周邊商品；吃4款聯名餐點芙莉蓮肉肉漢堡排、費倫藍莓鬆餅、修塔爾克莓果聖代、欣梅爾蛋包飯握壽司，免費送「4款對應角色插卡」及6間主題店一次整理。爭鮮則預告聯名DINOTAENG短尾矮袋鼠。
勇者集結了！台灣壽司郎表示：「今夏，壽司郎與來自異世界的旅人們攜手，與超人氣動畫《葬送的芙莉蓮》展開一場關於『回憶』與『味蕾』的期間限定聯名企劃」。在時間流逝的長河裡，有些相遇，值得收藏。壽司郎《葬送的芙莉蓮》最新聯名周邊商品，8月18日(一)起至9月14日(日)連續28天開搶。
📌壽司郎《葬送的芙莉蓮》4款聯名餐點！免費送「4款對應角色插卡」
台灣壽司郎8月18日至9月14日連續28天，推出《葬送的芙莉蓮》4款聯名餐點，凡點購任一聯名餐點，免費贈送「對應角色插卡1張」，全台限量，送完為止。「芙莉蓮某一天在東方吃到的肉肉漢堡排」60元、「費倫的美好回憶藍莓鬆餅」120元、「與修塔爾克回憶中有點不一樣的莓果聖代」120元、「記憶中欣梅爾吃的蛋包飯握壽司」60元。
📌壽司郎《葬送的芙莉蓮》盲袋壓克力立牌5款！第一彈8月18日(一)起消費滿額：加購價250元
8月18日(一)起，於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿500元，即可加價250元換購「盲袋壓克力立牌第一彈」乙個；消費滿1,000元即可以500元加購兩個，最多加購兩個。全套共5款，全台限量20,000個（隨機出貨，數量有限售完為止）。
📌壽司郎《葬送的芙莉蓮》旅行冷水瓶3款！8月25日(一)起消費滿額：加購價150元
8月25日(一)起，於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿500元，即可加價150元換購「旅行冷水瓶」乙個；消費滿1,000元即可以300元加購兩個，最多加購2個，可指定款式。全套共3款，全台限量15,000個（數量有限售完為止）。
📌壽司郎《葬送的芙莉蓮》盲袋壓克力立牌5款！第二彈9月1日(一)起消費滿額：加購價250元
9月1日(一)起，於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿500元，即可加價250元換購「盲袋壓克力立牌第二彈」乙個；消費滿1,000元即可以500元加購兩個，最多加購兩個。全套共5款，全台限量20,000個（隨機出貨，數量有限售完為止）。
📌壽司郎《葬送的芙莉蓮》盲袋大貼紙10款！9月8日(一)起消費滿額免費送
9月28日(一)起，於全台壽司郎內用消費，內用消費滿700元即贈送「盲袋大貼紙」乙張，消費滿1,400元贈送兩張，最多贈送兩張。全台限量70,000張（隨機出貨，數量有限送完為止）。
📌壽司郎《葬送的芙莉蓮》限定周邊抽獎活動！留名言金句抽壽司郎500元餐券
壽司郎8月18日至9月14日連續28天，活動期間內，單筆消費滿500元，即可參加線上抽獎，將《葬送的芙莉蓮》限定周邊帶回家，包括造型抱枕、金屬造型證件套、超大壓克力立牌、勇者之劍鑰匙圈等10款（ 限量10名）；9月1日(一)至9月14日(日)，活動期間內，留言《葬送的芙莉蓮》中最喜歡的名言金句，即可參加線上抽獎，有機會獲得壽司郎500元餐券（FB、IG各10名，留言時間以FB/IG為主）。
📌全台6家壽司郎《葬送的芙莉蓮》超萌主題店！
快朝聖充滿冒險氣息與魔法細節的《葬送的芙莉蓮》壽司郎主題店！台灣壽司郎表示：「台北中華路店更設有『寶箱怪拍照區』，重現芙莉蓮被吞入的有趣場景」，全台北中南6間一次看：
壽司郎台北中華路店－台北市中正區中華路1段41號1樓
壽司郎台北永春店－台北市信義區忠孝東路五段297-1號
壽司郎台中新時代店－台中市東區復興路四段186號1樓（大魯閣新時代1樓）
壽司郎台南西門路店－台南市北區西門路四段61號
壽司郎高雄義享天地店－高雄市鼓山區大順一路115號5樓(義享天地A館5樓)
壽司郎高雄夢時代店－高雄市前鎮區中華五路789號6樓（
統一夢時代購物中心藍鯨館6樓）
另外，今夏爭鮮放大絕，聯名超萌短尾矮袋鼠QUOKKA與BOBO，「爭鮮 with DINOTAENG」讓主角們穿上夏威夷草裙，變身貼紙、保溫瓶、雨傘、浴巾、票卡夾、手機吊繩等期間限定10款療癒周邊，都是貼心實用的生活好物，8月20日起分波段開搶，還有打卡必拍的特色店打卡請鎖定《NOWNEWS今日新聞》第一手報導。
