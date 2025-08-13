我是廣告 請繼續往下閱讀

超強動畫《葬送的芙莉蓮》降臨「台灣壽司郎」！台灣壽司郎表示，聯名10款「盲袋壓克力立牌」、3款「旅行冷水瓶」、10款「盲袋大貼紙」，8月18日至9月14日連續28天加價購、滿額贈開搶，再抽獎鑰匙圈、證件套、抱枕等好禮，共37款限定周邊商品；吃4款聯名餐點芙莉蓮肉肉漢堡排、費倫藍莓鬆餅、修塔爾克莓果聖代、欣梅爾蛋包飯握壽司，免費送「4款對應角色插卡」及6間主題店一次整理。爭鮮則預告聯名DINOTAENG短尾矮袋鼠。勇者集結了！在時間流逝的長河裡，有些相遇，值得收藏。壽司郎《葬送的芙莉蓮》最新聯名周邊商品，8月18日(一)起至9月14日(日)連續28天開搶。台灣壽司郎8月18日至9月14日連續28天，推出《葬送的芙莉蓮》4款聯名餐點，凡點購任一聯名餐點，免費贈送「對應角色插卡1張」，全台限量，送完為止。60元、120元、120元、60元。8月18日(一)起，於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿500元，即可加價250元換購「盲袋壓克力立牌第一彈」乙個；消費滿1,000元即可以500元加購兩個，最多加購兩個。全套共5款，全台限量20,000個（隨機出貨，數量有限售完為止）。8月25日(一)起，於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿500元，即可加價150元換購「旅行冷水瓶」乙個；消費滿1,000元即可以300元加購兩個，。全套共3款，全台限量15,000個（數量有限售完為止）。9月1日(一)起，於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿500元，即可加價250元換購「盲袋壓克力立牌第二彈」乙個；消費滿1,000元即可以500元加購兩個，最多加購兩個。全套共5款，全台限量20,000個（隨機出貨，數量有限售完為止）。9月28日(一)起，於全台壽司郎內用消費，內用消費滿700元即贈送「盲袋大貼紙」乙張，消費滿1,400元贈送兩張，最多贈送兩張。全台限量70,000張（隨機出貨，數量有限送完為止）。壽司郎8月18日至9月14日連續28天，活動期間內，單筆消費滿500元，即可參加線上抽獎，將《葬送的芙莉蓮》限定周邊帶回家，包括造型抱枕、金屬造型證件套、超大壓克力立牌、勇者之劍鑰匙圈等10款（ 限量10名）；9月1日(一)至9月14日(日)，活動期間內，留言《葬送的芙莉蓮》中最喜歡的名言金句，即可參加線上抽獎，有機會獲得壽司郎500元餐券（FB、IG各10名，留言時間以FB/IG為主）。快朝聖充滿冒險氣息與魔法細節的《葬送的芙莉蓮》壽司郎主題店！，全台北中南6間一次看：－台北市中正區中華路1段41號1樓－台北市信義區忠孝東路五段297-1號－台中市東區復興路四段186號1樓（大魯閣新時代1樓）－台南市北區西門路四段61號－高雄市鼓山區大順一路115號5樓(義享天地A館5樓)－高雄市前鎮區中華五路789號6樓（