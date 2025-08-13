楊柳颱風今（13）日即將襲台，預計中午過後登陸台東，對東、南部造成風雨威脅。沒想到就在颱風夜前夕，竟有民眾在凌晨4點20分左右，目擊一隻鴕鳥在宜蘭縣二結鄉街頭奔馳，且一路狂奔4.7公里，跑到羅東鎮聖母醫院旁，羅東分局也立即派員出面圍捕，荒謬畫面曝光引發熱議。

網友「lccrl._.180」今日凌晨在Threads上曬出影片，只見半夜大馬路上竟有鴕鳥正在急速奔馳，時而靠回路邊，時而跑到路中央，甚至高速闖過紅燈路段，令人看了膽戰心驚，也讓原PO傻眼直呼：「颱風天在路上遇到鴕鳥的機率有多高？」

▲（圖／取自Threads＠lccrl._.180）
▲有民眾目擊半夜大馬路上竟有鴕鳥正在急速奔馳，時而靠回路邊，時而跑到路中央，甚至高速闖過紅燈路段。（圖／取自Threads＠lccrl._.180）
不只如此，也有另一名目擊網友在臉書社團「宜蘭知識+」貼文，表示開車到一半竟看到鴕鳥，正在二結麥當勞對面馬路，往羅東方向一直跑，不禁拍照PO網分享：「誰家的鴕鳥跑出來了？」

羅東分局員警接獲報案後，隨即派員出面圍捕，據悉該鴕鳥從二結一路狂奔4.7公里，跑到羅東鎮聖母醫院旁，因鴕鳥已明顯是成鳥，踢擊力量可能導致受傷，因此警方派出不少警力會同消防員捕捉。目前鴕鳥已在警消協助下平安帶回，所幸並無民眾遭受攻擊。

▲（圖／取自臉書社團「宜蘭知識+」）
▲羅東分局員警接獲報案後，隨即派員出面圍捕，據悉該鴕鳥從二結一路狂奔4.7公里，跑到羅東鎮聖母醫院旁。（圖／取自臉書社團「宜蘭知識+」）

