▲網紅仙塔律師捲入靈骨塔詐騙案，如今傳出重起爐灶還低調補血。（圖／翻攝言亭國際法律事務所）

網紅律師「仙塔律師」李宜諪因捲入靈骨塔詐騙案重挫形象，之前還傳出經營的法律事務所招牌移除、人去樓空，事業似乎停擺，社群也全面神隱，不過現在傳出她還是有在繼續處理律師工作，法律事務所也悄悄搬遷，相當低調。根據《鏡週刊》報導，仙塔律師經營的言亭法律事務所，在她被爆出詐騙案後，就傳出招牌已拆除，但現場也發現人去樓空，連管理員都表示很久沒看到她，行蹤相當神秘，不過有民眾表示，在法庭上看到她仍在執業，雖然社群現在全面神隱，選擇低調，但還是繼續在處理律師工作。而從仙塔律師事務所官網中發現，已將公司地址悄悄遷至台北市松山區，似乎是想透過搬遷改運，且還低調「補血」，招攬另一名美女律師加入，從簡介可知道，她畢業成功大學法律系，目前是言亭法律事務所的專任律師。其實，仙塔律師靠著經營社群穩定流量吸引客戶，執業不到3年，就已經結案89件，在年輕律師中頗為突出。仙塔律師執業不到3年，就已經結案89件，在年輕律師中數量頗為突出，未來可期，只是如今捲入靈骨塔詐騙案，恐影響她的律師資格，令人惋惜。