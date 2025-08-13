我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國春武里府芭達雅一家按摩店，11日凌晨3時45分發生韓籍男子因感情糾紛砸店尋人事件，這名男子疑似為尋找前女友情緒失控，不僅砸毀店面玻璃，自己也因此重傷送醫。當地警方接獲報案後，立即趕往現場。抵達時發現按摩店正門玻璃完全破碎，店內地板血跡斑斑，場面怵目驚心。涉案韓籍男子當時已逃入隔壁美甲店，被發現時倒臥在前女友房間內，因大量失血而陷入虛弱狀態。救護人員緊急施予現場急救後，隨即將他送往醫院治療。按摩店清潔人員向警方表示，事發當時她正在睡覺，突然被巨大的玻璃破碎聲驚醒，還以為是車輛撞擊店面。當她下樓查看時，竟看見一名滿身鮮血的外籍男子，嘴裡喃喃自語但聽不清內容。工作人員威脅報警後，男子隨即逃往隔壁美甲店。受驚嚇的前女友則躲到樓下，並請求圍觀民眾不要拍攝。警方在三樓房間內發現家具嚴重毀損，地面留有大片血跡。更令人擔憂的是，警方確認這名韓籍男子正是6月16日的同案嫌犯。當時他發現女友另有交往對象後，曾將對方困在同一家美甲店內，逃離現場時還被查獲一把已上膛的西格紹爾P320手槍及15發子彈。男子當時騎自行車逃逸，之後遭到警方逮捕但獲准交保候審。如今不到2個月再次犯案，重複的暴力行為已讓當地社區人心惶惶。這起事件除了財物損失，沒有其他人員受傷，但這名男子在短時間內二度施暴的行為，已引發當地民眾對社區安全的疑慮。警方表示將加強調查，並評估是否需要撤銷其保釋資格。