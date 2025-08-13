我是廣告 請繼續往下閱讀

核三重啟公投將於8月23日舉行投票，中選會也陸續辦理5場意見發表會，第4場於今（13）日上午10時登場，由正方代表、台灣民眾黨主席黃國昌，與反方代表、「暖暖蛇青少年共學團」自學畢業生吳亞昕，正面交鋒。吳亞昕表示，希望台灣新世代不需經歷相同苦難，若在台灣核三廠發生核災，屏東10％土地需要永久撤離，全台來看，2%土地也需要撤離，方圓130公里以內的漁貨都無法使用，這不只會影響無數家庭生計，也會影響台灣漁業發展，一旦核三重啟，生活在這片土地上的家庭，將會因為這場公投，而在未來數年間承擔不必要的風險。吳亞昕也想請教正反代表黃國昌，第一、民眾黨在去年總統選舉時提出，能源配比中規劃核能在2030年佔比10％，但就算今天核能重啟，最多也只能供應3％至5％的電力，那剩餘的4%至7%又要從何而來？難道打算重啟位於新北早已除役的核二廠嗎？接著，吳亞昕續指，第二、核廢料現階段放置在新北、恆春核電廠內，以及蘭嶼土地上，這些核廢料將會繼續陪伴下一代多數人，請問負責任地核廢料最終處置場將放在哪？她希望能誠實且負責任地進行溝通，也希望反方代表的聲音，不會因為相對少數而不被聽見。