▲梁鉉錫（如圖）是「YG娛樂」的創辦人、捧紅GD跟BIGBANG的重要人物，現在是BLACKPINK的老闆。（圖／達志影像）

GD、YG被控偷歌改名 作曲家怒告

GD介紹 天團BIGBANG隊長、掰了老東家YG

韓國音樂圈再爆爭議！作曲家A某近日指控GD（G-DRAGON、本名：權志龍）與YG娛樂代表梁鉉錫，在2009年未經許可盜用其作品、擅自改名發行，事件在沉寂多年後走上法律程序。警方表示已2度搜索YG總部，但YG卻否認涉案，並解釋：「是因同名歌曲的標示混淆！」否認侵權、偷用。根據警方透露，首爾麻浦警察局去年11月接獲作曲家A某的控告，指稱GD跟YG娛樂「未經許可複製自己的作品」，並展開調查。A某主張，GD與梁鉉錫在2009年4月未經許可，複製了A的作品《G-DRAGON》，用於製作並發行GD在2009年推出的專輯《Shine a light》中，且將曲名擅自改為《내 나이 열셋》（我13歲），卻未標註A某的名字。A某說，GD只有13歲時，是他帶著GD協助製作專輯、幫寫出道曲，結果卻被GD跟YG娛樂反過來利用、擅自更新曲名並未經同意發行，感到心寒。A某還說，控告至今9個月過去，警方調查進展緩慢，期間只找過他做1次筆錄，就再也沒被問話，痛批態度消極。YG對此解釋，「2009年在準備G-Dragon個人演唱會時，僅因同名歌曲的標示混淆，並不存在未經許可複製音源的指控。」覺得只是2首歌撞名才會產生誤會，否認偷用相關曲目。警方表示，已傳喚相關人員並2度對YG總部進行搜索扣押，「目前仍在持續調查中。」但因為該案件已交接給不同人處理，細節不便透露。G-Dragon本名叫權志龍，綽號GD。他6歲時就以童星歌手身分於螢光幕前亮相，曾經是「SM娛樂」的練習生。2001年才12歲的他，改轉至「YG娛樂」旗下，到了國中3年級開始創作寫歌，2006年作為BIGBANG隊長身分出道。BIGBANG曾是「YG娛樂」的經濟支柱，不管是團體歌曲《紅霞》、《Haru Haru》、《Tonight》、《Love Song》、《FANTASTIC BABY》；還是跟T.O.P的分隊作品《HIGH HIGH》、《OH YEAH》；或是GD個人單曲《Heartbreaker》、《Breathe》、《Gossip man》、《Who You?》、《Black》、《ONE OF A KIND》、《Untitled,2014》等，甫推出都深受喜愛，在K-POP歷史上寫下無法超越的紀錄，不少韓星過去都以GD為榜樣，BTS成員柾國就是因為看到GD的表演，萌生當歌手的想法。GD跟「YG娛樂」的合約已在2022年12月29日到期，雙方在前年（2023）12月正式官宣「分道揚鑣」，現在GD隸屬「Galaxy Corporation」。加入新公司後，他也發行專輯、宣布舉辦世界巡迴演出；