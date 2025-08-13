我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部長郭智輝昨在立院備詢時，被問及「屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，高達75%居民贊成核三延役」，回應稱「 你把敦親睦鄰費拿掉，看他要不要支持？」；對此屏東縣長周春米今（13）日表示，此發言令人遺憾，「郭智輝部長，你錯了！請將心比心，謙卑以對！」周春米說，恆春半島的居民，40年來在第一線與核三廠共存，承受的是不安與風險，從來不是特權與好處，「鄉親要的是安全，是安心，是遠離核災！」周春米表示，聽到郭智輝的發言讓人遺憾。部長或許不了解地方睦鄰經費的緣由與目的，卻憑一己觀點輕下定論，傷害了恆春半島居民與政府多年來建立的信任關係。周春米指出，40年前核三的設置，從來沒有問過在地的意見；40年後，核三終於退役，藍白卻強行闖關，先是修《核管法》，再企圖用全民公投壓迫，屏東人怎麼能沉默？最後周春米說，40年來，核三讓屏東人隨時背負著核災的風險，無論是睦鄰經費還是核安威脅，都是歷史共業，「我要請郭部長將心比心，謙卑以對！」