根據內政部最新統計，113年第四季全台待售新成屋住宅數量高達11萬1,085宅，首次突破11萬宅大關，創下有統計數據以來的歷史新高，顯示出近期建商正面臨著前所未有的市場壓力。從六都各行政區待售新成屋數量來看，桃園市龜山區以4,737宅最多，對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，餘屋較多的區域，大部分是過去重劃區多且推案量大區域，隨著房市有感降溫，這些地區的新成屋賣壓也加重，未來房市走勢需密切關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
龜山餘屋多　價格仍有撐

莊思敏指出，根據實價登錄，對比待售新成屋數量較多的前五大行政區近一年平均成交單價，今年上半年，桃園市龜山區新成屋的成交單價約為43.7萬元，較去年上半年的41.7萬元上漲4.8%，顯示當地雖然供給量較大，但因交通優勢與產業發展利多，仍能持續吸引買盤進駐，對區域房市亦產生支撐效果。

▲六都代售新成屋數量排行TOP5。（圖／中信房屋提供）
▲六都待售新成屋數量排行TOP5。（圖／中信房屋提供）
新北市板橋區和桃園市桃園區同樣也維持小幅上漲的趨勢，平均房價年漲幅分別達5.3%及2.5%，以上兩區皆為交通便利、生活機能成熟的精華區，自住需求穩定，房價自然更具韌性。

台中北屯、桃園中壢　價格出現小幅修正

然而，並非所有推案熱區都能維持房價漲勢，台中市北屯區雖為中部房市交易熱區，但今年上半年，區域新成屋的平均房價僅38.5萬元，較去年同期的41.4萬元下跌7%，桃園市中壢區也出現小幅修正，房價從41萬元降至40.1萬元，回落2.2%。

▲台中好市多二店選擇開在人口移入最多的北屯區舊社里內。（圖／資料照片）
▲台中北屯雖然是交易熱區，但仍出現小幅修正。（圖／資料照片）
建商壓力大　未來房價有機會鬆動

莊思敏指出，第七波打炒房之後，政府將餘屋貸款成數降至3成，加上囤房稅的壓力，導致建商資金調度大幅受限。此外，銀行房貸額度縮緊、川普關稅戰等利空資訊又接踵而至，整體房市買氣急速降温，投資客紛紛撤場，自住客也趨於觀望，建商正面臨「去化」與「資金」的雙重考驗。雖然短期內多數財務體質穩健的建商仍會選擇堅守價格，但若買氣遲遲無法回溫，部分供給過剩的新興重劃區及外圍蛋白區勢必將首當其衝，房價也不排除將會出現鬆動

莊思敏指出，對於有意購屋的民眾而言，現在反而是進場議價的好時機，特別是許多在《平均地權條例》上路前購買預售屋的屋主，可能會因市場變化而調整售價策略，甚至會以「平轉」的方式離場，這也讓購屋民眾有了更多的選擇空間和價格彈性。不過，考慮到當前房市仍處於盤整階段，建議購屋民眾還是保持審慎，切勿盲目購買。

資料來源：內政部

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
 
相關新聞

房市寒冬來了！預售買氣慘：連續6個月不到5千件　這地年減近9成

交屋潮強碰限貸令！上半年近7萬宅等交屋　兩地區恐成違約重災區

淡水只排第4！一表看七都「20大空屋區」　桃園這2區爆量：太危險

房價會因「91萬戶空屋」下跌嗎？全台31重災區被抖出　全場都懂了