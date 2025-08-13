我是廣告 請繼續往下閱讀

▲六都待售新成屋數量排行TOP5。（圖／中信房屋提供）

▲台中北屯雖然是交易熱區，但仍出現小幅修正。（圖／資料照片）

第七波打炒房之後，政府將餘屋貸款成數降至3成，加上囤房稅的壓力，導致建商資金調度大幅受限

建商正面臨「去化」與「資金」的雙重考驗

部分供給過剩的新興重劃區及外圍蛋白區勢必將首當其衝，房價也不排除將會出現鬆動