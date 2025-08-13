我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委蘇清泉昨日稱「75%民眾支持核三延役」，經濟部長郭智輝竟大酸「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」，郭智輝今（13）日回應，他是提一個社會科學研究方法中的論述，如果做調查，把這個因變數拿掉，「如果沒有補助的話是不是70%的人都會支持？」郭智輝今日出席今週刊舉辦的新能源論壇，致詞後接受媒體訪問時指出，大家對這樣的研究命題有不同看法，在社會科學研究中，必須探討這些變數關係，委員（蘇清泉）提70%的居民支持，他對這個命題十分感到「不以為然」，如果做調查，把這個因變數拿掉，調查「如果沒有補助的話」是否還會有70%的人支持？他強調，自己只是提出這樣的討論方向。針對屏東縣長周春米對他言論感到失望，郭智輝表示，「縣長可能也不知道我在問什麼」，縣長可能就社會學上的方法來思考，做出這樣的反應，「我想研究的方向不太一樣。」而媒體問到他這番言論「失言」需不需要道歉？郭智輝反問「你認為這個是失言嗎？」他認為，他提的是做社會調查、問卷調查時，把因變數拿出來，再做一次調查「這個叫做失言嗎？」立院昨日邀請內閣部會首長就「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」進行專案報告並備詢。國民黨立委蘇清泉質詢時提及核三延役議題，指出恆春半島4鄉鎮民調顯示，75%民眾同意核三延役，沒想到，經濟部長郭智輝竟回嗆「你把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」此話一出也讓不少網友感到傻眼。而這番言論也讓周春米感到憤怒，周春米昨日在個人臉書上發文表示，「郭智輝部長，你錯了！」恆春半島的居民，40年來在第一線與核三廠共存，承受的是不安與風險，從來不是特權與好處。「鄉親要的是安全，是安心，是遠離核災！」