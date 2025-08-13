我是廣告 請繼續往下閱讀

中央氣象署表示，楊柳颱風持續發布「海上陸上警報」，警戒區涵蓋花東、苗栗以南、澎湖、金門等14縣市。受到颱風影響，今（13）日國內線全取消，部分國際航線也受到影響。氣象署指出，楊柳颱風維持中度颱風，上午8時的中心位置在台東的東南方約130公里公里之處，並以每小時29轉32公里速度，向西北西進行。楊柳颱風近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；7級風平均暴風半徑180公里，10級風平均暴風半徑60公里。立榮航空今日國內線航班全數取消，最新航班異動資訊，請多加利用立榮航空官網或立榮航空APP查詢。華信航空今日國內線航班全天取消。華信航空將視天候狀況隨時調整航班，提醒搭機旅客及接機民眾多利用華信航空網站、APP查詢最新航班資訊。長榮航空今日下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降，最新航班異動資訊，請多加利用長榮航空官網或APP查詢。（一）桃園航班取消CI116/CI117 桃園往返福岡CI122/CI123 桃園往返沖繩CI162/CI163 桃園往返首爾仁川CI527/CI528 桃園往返深圳CI703/CI704 桃園往返馬尼拉CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924 桃園往返香港（二）高雄航班取消CI126/CI127 高雄往返東京成田CI132/CI133 高雄往返沖繩CI176/CI177 高雄往返大阪CI839/CI840 高雄往返曼谷CI934 香港飛往高雄CI935/CI936 高雄往返香港其餘部分航班時間可能調整為提前或延遲起飛，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。受楊柳颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航8月13日航班異動如下：航班取消- IT670/IT671 高雄-濟洲島往返航班- IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班- IT284/IT285 高雄-大阪關西往返航班- IT262/IT263 高雄-岡山往返航班- IT772/IT773 高雄-仙台往返航班- IT321/IT322 高雄-澳門往返航班- IT585/IT586 高雄-峴港往返航班- IT281 東京成田-高雄航班航班提前- IT268 高雄-名古屋航班航班延後(延至14日起飛)- IT269 名古屋-高雄航班虎航建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。受楊柳（PODUL）颱風影響，星宇航空今日航班異動如下：航班取消JX205/206 台北往返澳門航班調整(以下皆為出發地時間)=福岡 往 台北=JX841 延後至 18:15起飛=沖繩 往 台北=JX871 延後至 20:50起飛=函館 往 台北=JX861 延後至 19:45起飛=名古屋 往 台北=JX839 延後至 20:55起飛=東京 往 台北=JX803 延後至 17:20起飛=曼谷 往 台北=JX742 延後至 15:10起飛=雅加達 往 台北=JX762 延後至 14:15起飛=河內 往 台北=JX718 延後至 18:50起飛星宇航空將依颱風動態隨時更新航班資訊，呼籲旅客於搭機前留意最新訊息，以利行程安排。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。國泰航空往來香港-高雄航班的異動如下，8月13日CX424 香港-高雄 取消CX458/448 香港-高雄 延飛至8月14日8月13日CX423 高雄-香港 取消CX459 高雄-香港 延飛至 8月14日8月14日CX449 高雄-香港 延飛至12:00