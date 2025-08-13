我是廣告 請繼續往下閱讀

今年台灣正式進入無核時代，能源供應穩定性與電價壓力成為社會焦點。民眾黨資深中央委員、高雄漢王洲際飯店集團總裁，明確支持即將於8月23日舉行的核三延役公投。他以「經濟要發展，人民要健康」為主軸，強調核三廠延役不僅是穩固台灣傳統產業，發展AI產業競爭力的關鍵，更是取代高汙染燃煤、守護中南部民眾呼吸健康的務實途徑。林富男指出，核能作為低成本、零碳基載電力，能在經濟成長與環境保護間取得平衡，讓台灣在全球科技浪潮中持續領先，同時減輕民眾健康負擔。他表示，台灣正面臨能源轉型的十字路口，公投結果將決定國家未來十年發展方向。「經濟要發展，人民要健康，這不是空談，而是需要具體行動。核三延役正是連結兩者的橋樑。」至於如何看待核三延役對台灣經濟發展的影響，尤其在AI產業快速崛起之際。林富男回應，台灣的經濟命脈在穩固傳統產業，發展高科技產業，特別是AI和半導體。全球AI競爭激烈，穩定電力是基本要件。核三廠兩部機組裝置容量達1,902MW，每天可供應超過4,500萬度基載電，這遠勝於風力或太陽能受天候影響的間歇性。想像一下，如果AI運算中心因電力不穩而降載或限電，將直接影響研發與生產，導致訂單流失。林富男也補充說，去年台灣尖峰備轉容量率曾低於3%，高溫或故障即有限電風險；延役核三可將備轉率提升至10%以上，讓企業安心投資資料中心、先進製程，促進產業升級與就業創造。他進一步分析成本效益：「核電平均發電成本每度僅1.9元，遠低於燃油7.4元、燃煤2.6元、離岸風電4.5元及太陽光電3.5至5.7元。台電這兩年已經向人民漲了三次電價。讓家家戶戶減少支出，還能改善台電年年財務虧損。林富男認爲，台電近年因進口燃氣與再生能源躉購，累積巨額虧損，導致電價兩年調漲多次。使用核能政府就不必用人民的納稅錢去補貼台電，讓資源轉向經濟發展。他強調，國際大廠對供電穩定度要求嚴苛，任何短缺都可能中斷AI晶片設計、機器學習訓練與雲端服務，動搖客戶信任。至於人民健康議題，林富男直言，人民要健康，不能忽略空氣汙染的隱形殺手。台灣中南部長期依賴燃煤發電，台中火力發電廠單廠年耗煤逾1,200萬噸，是全球最大碳排源。即使興達老機除役，2024年台電整體燃煤用量仍高達3,500萬噸以上。這導致中南部肺腺癌年新增病例超過6,000例，PM2.5汙染嚴重影響呼吸道健康。林富男也建議延役核三取代燃煤，可每年減少約800萬噸CO₂排放，同時降低燃煤與燃油造成的空氣汙染，讓中南部民眾呼吸更乾淨的空氣。他指出，核能屬零碳清潔能源，與風光互補，基載核電提供穩定，再生能源補充彈性，這是達成2050淨零目標的高效組合，符合國際永續標準。作為南台灣觀光產業聯盟總召集人，林富男分享個人觀察指出，我親眼見證汙染對健康的衝擊。台中以南到屏東空氣品質常亮橘燈或紅燈，每逢秋冬季節，南台灣的天空PM2.5，宛如霧霾一般，影響觀光還在其次，而是近千萬的居民生活與健康。延役核三不是回頭路，而是前瞻選擇。「若只壓縮燃煤70%，卻關閉核三，中南部仍需依賴燃氣與燃油，減排效益被抵銷，肺病風險只增不減。台灣的經濟發展不能犧牲國人健康，核三延役能讓產業興旺，同時守護國人肺部。」他呼籲，公投投同意票，不是要爭口氣，而是為了台灣經濟要進步與民眾要健康。關於安全議題，林富男也不迴避爭議的表示，核三廠啟用40年，已完成國際嚴格檢測、設備改造與定期防災演練。延役需持續強化監管，符合最新安全標準，並公開運轉數據。增設資訊平台，讓民眾監督，就能增強信心。相比燃煤汙染的長期威脅健康，核能的安全性經科學驗證更高。」他提到，恆春在地頭人也支持延役，因核三帶來就業與穩定電力，證明共存可行。林富男最後強調，經濟要發展，人民要健康，這是台灣共識。核三延役是穩電價、護台電、促產業的關鍵，更是取代燃煤、減汙染、護健康的務實方案。它為能源轉型提供堅實動能，讓台灣在AI時代領先，為下一代留下潔淨環境。8月23日公投，請大家投同意，讓台灣贏得未來。