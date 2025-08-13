我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓一名漁民成功捕獲一隻巨型魷魚，就在他開心對著鏡頭炫耀戰利品時，手中魷魚突然噴出一大股墨汁，將他整張臉「染黑」，相關影片在網路瘋傳。根據菲律賓媒體報導，這段影片在10日發布，事發地點位於菲國中部海島羅姆布隆（Romblon Island）。影片中可見男子正對著鏡頭展示戰利品，還用手拍打魷魚身體，就在此時，魷魚突然向他噴射一大股墨汁，將男子面部及胸膛染成漆黑。部分墨汁甚至直接灌入男子口中，他當場愣了好幾秒，之後才用手擦去臉上墨汁，趕緊將口中墨汁吐出。影片發布後在網路引起熱烈討論，觀看次數達4700萬次，貼文底下湧入多達1萬9100條留言。有網友詢問墨汁噴射力道有多強，也有網友打趣詢問漁民：「真好吃啊，兄弟，什麼味道啊？」男子形容魷魚墨汁「超噁心」，讓他「好幾天都吃不了海鮮」。這段意外爆紅的影片不僅為漁民帶來網路聲量，也讓許多網友重新認識魷魚的自衛機制。魷魚在遇到威脅時會噴射墨汁以擾亂敵人視線並逃脫，這名漁民可說是親身體驗海洋生物的天然防禦本能。