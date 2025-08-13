我是廣告 請繼續往下閱讀

核廢料風險誰承擔？反核少女吳亞昕：關乎每一個台灣人

黃國昌曝最新核廢料處理技術：深孔地質處置（DBD）

核三重啟公投將於8月23日舉行投票，中選會也陸續辦理5場意見發表會，第4場於今（13）日上午10時登場，由正方代表、台灣民眾黨主席黃國昌，與反方代表、「暖暖蛇青少年共學團」自學畢業生吳亞昕，正面交鋒。吳亞昕質疑，昔日曾站在反核那一方的黃國昌，如今卻成了核三重啟的正方代表，難道政治立場改變，核廢料的風險就能被接受了嗎？吳亞昕在第二輪意見發表中表示，台灣現階段不該重啟核三廠，她提到2018年黃國昌曾以「反核代表」的身分發表意見，當時黃指出所有人都知道核廢料處理的問題非常困難，沒有人希望把核廢料放在左鄰右舍。而此說法非空血來風，吳亞昕進一步說明，台灣早在十幾年前，處理低階核廢料最終處置場選址時，就曾遇過困境。2012年，經濟部公告遴選出的選址，分別為台東達仁鄉、金門烏坵鄉，當時因在地反對聲浪太大，當地政府最後拒絕辦理公投，而選址程序也在此卡關，直到今日仍無任何進展。接著，吳亞昕談及，黃國昌當時也曾質疑，若事情這麼簡單，那為何國際間比台灣更加先進的國家，當中只有地質條件特殊的芬蘭找到最終處置場，而其他國家仍在傷腦筋。時至今日，核廢料問題依舊無解，這不單單只是技術問題，也非政治口號能解決，透過什麼程序？如何處理核廢料？最終是由誰承擔核廢料風險？這些都關乎到社會的公平正義，關乎到有沒有真正在乎台灣的每一個人。最後，吳亞昕也直言，今天黃國昌選擇站在重啟核三那一方，難道是因為核廢料風險變小？還是因為政治立場改變，風險就能被接受了？吳亞昕強調，我們這一代人不會遺忘，也沒辦法忽視核廢料對未來的影響。針對質疑，黃國昌在辯論中也主動提到這件事情，他表示過去自己是反對核電的人，第一次參與大規模的反核運動，就是在福島核災後，2011年他還是一位中研院的學者，跟許多台灣人民一樣，都被311當時的影像所深深震撼。黃國昌指出，自己也曾深入民間向產業界、環保界人士請益，在討論過程當中談及核燃料處理部分，會不會成為下一代的問題？身為3個孩子的父親，黃國昌強調，他不可能把我們這一代的問題，丟給下一代來承擔，用過的核燃料棒該如何處理？他必須要清楚跟全國同胞報告，不是核三延役才出現的問題，而是使用40年的核電，台灣早就存在的問題，而這也是全世界這麼多國家使用核電所共同面臨的問題，包括願意重啟核電的日本、義大利，以及即將鬆綁40年核電禁令的丹麥，相信他們都不是想要把問題丟給下一代。黃國昌痛批，民進黨政府最惡劣的是，以「用過的燃料棒放誰家？」來恐嚇人民，卻從來沒有檢討過去8年執政的怠惰，非核家園推動專案小組，超過4年沒有開會，直到今年才開始要延役，最終處置場選址法案，請問民進黨過去8年是在睡覺嗎？黃國昌要大家放心，用過的核燃料棒在最終處置前，可以安全地放在核電場內，乾式儲存的存放年限至少有40年，同時也強調自己在擔任第一屆立法委員時，就堅持要用室內乾儲。另外，黃國昌也提到，今年6月經濟部跟台電花納稅人的錢，跑到芬蘭、瑞士等國的高階放射物處置場去參觀，也簽下合作備忘錄來協助台灣規劃接下來的場址，這些只是政府刻意隱瞞，不告知民眾的真相。黃國昌續指，在全球核廢料技術處置的發展中，一項嶄新的技術「深孔地質處置（DBD）」已成為主流選項，展現出高度的安全性與可行性，對於地狹人稠且地質豐富的台灣來說，不僅只是技術性上的突破，更是政策上面的轉機。