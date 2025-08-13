我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部長郭智輝昨日核三言論引爭議，開酸屏東居民「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？」民眾黨主席黃國昌怒批「怎麼會有這麼垃圾的部長」要求不適任的郭智輝即刻下台。對此，郭智輝今（13）日表示，「他要批評我垃圾是他的角度來看，我不認為是這樣。」黃國昌表示，郭智輝又一次傲慢的在國會嗆核三廠所在地恆春的鄉親們，說拿掉敦親睦鄰費用，看他們支不支持核三延役。他批評，怎麼會有這麼垃圾的部長，以為是衣食無憂的大老闆，就可以如此瞧不起人嗎？更何況，根據台灣民眾黨所做的民調，全國高達七成的民眾都支持核三在安全無虞的狀況下可以延役，跟敦親睦鄰費用一點關係也沒有。黃國昌強調，人民憂心的是台灣供電不穩，對民生及產業發展造成重大影響，所以亟需穩定且低碳的核能發電。「結果堂堂經濟部長，竟用輕蔑的態度嗆人民，站在旁邊的卓榮泰聽得下去？卓榮泰應向國人道歉，並要求不適任的郭智輝即刻下台。」對此，郭智輝今日接受媒體訪問時表示，每個人對這種議題都有不同的看法，他以前也曾經說過，「橫看成嶺側成峰、遠近高低各不同」，每一個人對一個命題的看法、角度、觀點不同，他強調，黃國昌要批評他垃圾是他的角度，他並不認為自己是這樣，「我不一定要回應這樣的問題。」