經濟部長郭智輝昨在立院備詢時，被問及「屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，高達75%居民贊成核三延役」，回應稱「 你把敦親睦鄰費拿掉，看他要不要支持？」；對此資深媒體人周玉蔻今（13）日砲轟，堂堂一個閣員，羞辱屏東淳樸的人民，這已不是失言、大嘴巴的問題，而是昏庸、無腦至極，根本不配擔任中央部會首長的危機。周玉蔻表示，藍委蘇清泉鬼扯屏東恆春半島4鄉鎮民調支持核三延役的高達75%，而郭智輝不分青紅皂白、不探查數據由來、不質疑蘇清泉所言陷阱及真實性，立刻脫口說出「 你把敦親睦鄰費拿掉，看他要不要支持？」周玉蔻評論，堂堂一個閣員，羞辱屏東淳樸的人民，民進黨地方執政除高雄、台南外，台灣本島只剩屏東縣和嘉義縣了，質疑「郭智輝什麼意思！」周玉蔻說，這已經不是失言、大嘴巴的問題，而是昏庸、無腦至極，根本不配擔任中央部會首長的危機，怪不得屏東縣長周春米凌晨在臉書表達遺憾，稱「郭智輝部長，你錯了」，讓她覺得「周縣長太客氣了」。