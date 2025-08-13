我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕今早趕在楊柳颱風來襲前，到霧峰視察農路災情搶修作業，對於自己出國期間發生的粉底液之亂、國民黨主席選舉爭議，她二次強調「都不會談」，並提醒大家，災害接二連三的來，台灣今年夏天並不好過，南部災民連搶修家園都來不及，她非常心疼，現在應將心思放在災後復健、關心災民，讓台灣美麗的山河早日恢復。霧峰區桐林里暗坑巷7月底因連日豪雨，上方邊坡滑落，長約30公尺的道路中斷無法通行，影響當地農民龍眼採收運輸，盧秀燕趁今（13）日上午風雨尚未到達，視察災情搶修作業。對志工們自動自發挽起袖子，幫忙送餐、清理環境表達感謝。媒體問及她出訪澳洲期間的粉底液之亂、心中屬意的下任國民黨主席人選，盧秀燕回答「請大家把重心放在台灣的災害處理，關心災情、協助災民，台中很嚴重，南部更嚴重」。盧秀燕說，台灣今年夏天並不好過，太多災害接二連三的來，台南、嘉義至少各有2、3萬戶的屋頂受損，災民連搶修都來不及，颱風又來了，真的非常的心疼。她拜託大家把唯一的心思放在災後復建、多照顧災民，有空的人就自動挽起袖子幫忙，讓台灣美麗的山河、破碎的家園早日恢復，人民免於災難，「這才是最重要的事，其他的問題都不會談」。