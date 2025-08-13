我是廣告 請繼續往下閱讀

國道5號宜蘭段昨天（12號）下午4點左右，有民眾發現3輛機車騎士疑似相揪違規上路，雖然只有從宜蘭交流道往南騎到羅東下交流道，但已經違法，國道警察表示，依法可開罰3000元到6000元。3名機車騎士無視路牌，直接騎上國道5號，當時有轎車用路人向他們呼喊「這是高速公路」，但年輕騎士完全沒有任何驚嚇反應，繼續催油門飆速騎乘，實在超危險。畫面被民眾拍下貼在臉書社群，網友直呼「誇張」、「玩真心大冒險」、「三個一起開罰有伴」、「直接檢舉，罰一下應該就會乖」、「或許他們只是想解鎖人生成就」。國道警察局第9大隊巡邏車到場時，騎士已經騎下羅東交流道。警方表示，機車違規上國道，已違反道路交通管理處罰條例，若有民眾提供檢舉影片，將依影片製單告發，最高可處6000元罰鍰。