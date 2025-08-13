我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全國及七大都會區近五年住宅（不含農舍）使照宅數統計。（圖／台灣房屋提供）

新興重劃區遍地開花、接力放量，讓台中近五年每年的使照宅數都居高居全國第一

許多大量交屋的蛋白重劃區，貸款被低估的比例高，因此趕在交屋前解約退戶，或一交屋就賠售下車的機會較多，也讓蛋白重劃區成為解約潮與賠售潮的海嘯第一排