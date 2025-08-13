我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄有著「渣男磁鐵」的封號，最近又因為前隊友阿布舞在Podcast爆料，捲入「三角戀」風波。（圖／翻攝自林襄IG@95_mizuki）

▲林襄過去曾遭遇恐怖情人，後被拍到與樂天球員馬傑森牽手情後，隔年離開樂天桃猿。（圖／翻攝自林襄IG@95_mizuki）

▲林襄與網紅孫生的戀情也備受關注，雖然雙方始終沒有公開承認，但在分手後雙方都在節目、頻道上討論過這段戀情。（圖／翻攝自林襄IG@95_mizuki）

味全龍啦啦隊女神林襄不僅在應援舞台上人氣爆棚，感情世界也備受關注，近日她的前隊友阿布舞在Podcast節目中自爆曾與林襄的緋聞球員男友馬傑森交往，2人時間還「重疊」，林襄過去曾在節目中自曝過去交往對象多為「問題男子」，甚至一度被媒體封為「渣男磁鐵」。《NOWNEWS今日新聞》盤點過往林襄情史：曾遇上暴力傾向的男友，甚至被對方騎車衝撞；為逃離舊愛孫生，連哄帶騙才成功搬出對方家；與馬傑森牽手情曝光見光死，明星賽逆應援「臭馬傑森」，影片在網路上爆火。外型甜美的林襄，私底下卻有著令人震驚的情史。她曾在節目中坦言，年輕時曾遇上過一名「恐怖情人」男友，對方不僅情緒控制極差，甚至對她施以暴力。更誇張的是，林襄還透露自己曾在一次爭執中，被該名男友騎機車衝撞，場面驚險如電影情節。當時林襄上節目時，主持人熊熊聽聞也嚇了一跳，而林襄身旁的經紀人更當場證實：「是真的，那時我們都有看到她受傷。」這段驚悚情史讓觀眾相當心疼，也讓林襄的堅強形象更加鮮明。林襄也透過這段經歷呼籲年輕女生：「遇到第一時間就要走，不要抱有幻想。」林襄與YouTuber孫生的情感糾葛堪稱演藝圈一段狗血情史，2人曾數度被拍到同框出遊，但始終未正式承認戀情，卻又在各自頻道或節目中頻頻暗示。林襄一度透露自己與對方住在一起，但因為相處模式漸行漸遠，甚至一度連朋友都做不成。更驚人的是，林襄曾向身邊親友透露，為了從孫生家中搬出，她還得「連哄帶騙」，才能順利帶走行李與用品，當時她不願與對方正面衝突，只能用「臨時出門」的名義脫身，再找朋友趁機幫她搬離，這段故事一曝光，立刻在網路掀起熱議，被形容為「台版逃出絕命鎮」。2023年8月，林襄被週刊拍到與當時同隊的樂天桃猿球星馬傑森牽手約會，立刻引發熱戀緋聞，因馬傑森小林襄4歲，加上2人皆為高人氣、高顏值代表人物，讓這段關係迅速成為球迷與媒體焦點。然而，短短2個月後林襄卻主動透露「已經沒什麼聯絡了」，被外界解讀為戀情結束。對於兩人關係的急轉直下，林襄對媒體笑稱：「現在是粉絲，我是他後援會會長啦！」隨後馬傑森於2024年入選中職明星賽，當時應援場上原本由林襄帶領歡呼，喊出「GO！馬傑森」應援詞，未料她臨場突然舉起麥克風爆喊：「臭馬傑森！」瞬間引爆球場歡聲雷動，成為當日最爆笑名場面。該段影片不僅被中職官方上傳YouTube，還在球迷圈瘋傳，許多人笑稱是「愛情的復仇」。林襄也在賽後則輕鬆笑回：「沒有啦，就是好玩啊，因為明星賽啊，是應援團長CUE我喊的。」展現她高EQ又不失趣味的回應風格，也讓這場感情風波以一種幽默收場。