苗栗縣私立建臺高中日前發生23名考生集體報錯大學分科測驗考科，今114學年度大學分發入學放榜。考分會透露，建台高中27人報考，20人錄取大學，包含5人考上國立大學、15人錄取私立大學。建臺高中今年全校有27名學生報考分科測驗，其中23名學生發生報錯考試科目情況，其中有3人應該報數乙，沒報成功、5人原本要報生物，沒報成功、其餘應報歷史，沒報成功。教育部主任秘書林伯樵先前接受媒體聯訪表示，時間已非常緊迫，約影響23名考生，基於考試公平性，目前難補救。今日114學年度大學分發入學公告分發結果，總招生名額含回流計有3萬3381名，登記人數共33733人，總錄取人數32497人，錄取率為96.34%，相較於113學年度錄取率94.62%提高了1.72%。建臺高中部分，考分會執行秘書沈聖智指出，共有27名同學報考，22人完成登記，最終20人錄取大學，包含5名考上公立大學、15名考上私立大學。另對於部分考生因學習歷程有誤，申請入學錄取資格遭到取消、科展作品涉抄襲也遭撤銷錄取資格，沈聖智說，這屬於學生個人資料，不多做敘述，也祝福考生能考上大學好好學習，各大學也都有良好輔導與保護機制。