臺中一名39歲的許姓男子，獨自前往烏日區知高圳步道卻意外失聯，家屬心急如焚報警協尋。臺中市政府警察局烏日分局獲報後，立即出動警、消及民間救難團體，把握「楊柳」颱風尚未登陸、加快救援腳步，歷經8小時不放棄的搜尋，終於在8米深的山溝下，發現失足的男子，成功將他救起送醫，幸無生命危險。事發於12日早晨，許男獨自前往烏日知高圳步道運動爬山。7點左右，他打電話給母親，喘不過氣表示身體不適，隨後便音訊全無。焦急的家屬遍尋不著報警求助。員警於11時許接獲報案後，調閱監視器追查，發現許男最後的身影出現在大肚區王福街2巷口，研判他可能已進入人煙稀少的山區。追分派出所警員莊建凡、陳景賀立即入山搜尋。他們憑藉著豐富的登山經驗，在雜草叢生的山徑中，發現了不尋常的行走足跡。兩名員警當機立斷，推測許男可能曾走過這條路，立刻沿著足跡持續搜尋並不斷高喊著許男。微弱的呼救聲近晚間7點左右從遠處傳來，讓所有人的精神為之一振！搜救隊伍在崎嶇的山路上摸黑前進，憑藉著這微弱的聲響，搜救人員最終在一個8米深的山溝底部，發現了失足跌落、動彈不得的許男。消防人員立即架設繩索，以吊掛方式將他救起，並緊急送往醫院治療。所幸，經過檢查後，許男意識清楚，並無生命危險。家屬對警消與救難協會的積極搜尋表達萬分感謝，直說如果沒有他們，後果不堪設想。臺中市政府警察局烏日分局分局長劉雲鵬提醒，民眾從事登山健行活動前，應事先評估自身體力狀況，充分了解登山路線並攜帶足夠水糧與通訊設備，避免單獨行動。如不慎迷途或發生緊急情況，請儘速撥打110或119求助，以利警方及相關單位即時掌握位置、展開救援。登山應結伴同行並預先告知親友行程，以提升整體安全性。另外呼籲民眾做好防颱準備，避免前往山區，一旦颱風逼近風雨交加，危險機率大幅提升。