台北股市今（13）日氣勢如虹！開盤上漲73.68點、來到24232.04點，隨後在買盤挹注下走高，在權王台積電登1200元新天價，股王信驊重返5000元之上，以及閃見25千金的推波助瀾下，指數最高來到24406點，距離歷史高點只差10點。台北股市今日開盤上漲73.68點、來到24232.04點，盤中最高一度來到24406點，距離歷史高點24416點只差10點，雖然創高後一度遇到獲利了結賣壓，漲點急速收斂，不過午盤上漲65.39點或0.27%，來到24223.75點。不過中小型股賣壓較重，櫃買指數開盤上漲0.41點、來到242.77點，隨後一路走低，午盤遇到空方襲擊翻黑，午盤下跌0.03點或0.01%，來到242.33點。今日個股成交量排行榜前五名為：台玻、富喬、緯創、南亞、臻鼎-KY；個股成交值排行榜前五名為：台積電、緯創、臻鼎-KY、富喬、廣達。權王台積電再創新天價，今日以1185元開出，在買單挹注之下，盤中最高來到1200元，漲幅達1.69%，市值突破31兆元，再度刷新台股單一企業市值紀錄，午盤上漲5元或0.42%，來到1185元。此外，股王信驊也同步走強，盤中站回5000元關卡，午盤上漲230元或4.76%，來到5060元。其他千金股也有好表現；此外，漢唐、貿聯-KY、精測也攜手突破千元大關，雖然精測、貿聯-KY尚未站穩，但台股仍閃見25千金、再創台股新紀錄。不過鴻海卻沒有跟上漲勢，早盤以198元盤上開出後，最高來到199元，隨後立即翻黑，午盤下跌2元或1.02%，來到195元。