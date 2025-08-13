我是廣告 請繼續往下閱讀

核三重啟公投將於8月23日舉行投票，中選會也陸續辦理5場意見發表會，第4場於今（13）日上午10時登場，由正方代表、台灣民眾黨主席黃國昌，與反方代表、「暖暖蛇青少年共學團」自學畢業生吳亞昕，正面交鋒。吳亞昕年僅20歲，她曾透露自己第一次參加反核行動時，年僅6歲。此次8月23日的重啟核三公投，是今年剛滿20歲的吳亞昕首次行使公民權，她小學二年級開始自學，跟著非體制內教育的「暖暖蛇青少年共學團」一起長大。吳亞昕透露，自己第一次參加反核行動是在2011年4月30日的反核大遊行，當時她只有6歲。吳亞昕坦言，自己一開始對於核後端、反應爐、地質斷層等名詞都一直半解，後來才漸漸了解，核廢料需要花上幾十萬、甚至幾百萬年才能處置，且核災後當地的農、漁產品被世界各地拒絕進口許多年，而在許多人心中，福島這個名字成為無法抹滅的記憶與恐懼。吳亞昕被視為核三重啟公投意見發表會中重要一棒，面對正方代表黃國昌，她坦言難免會緊張，但「最重要的並不是我跟他的對決，而是怎麼樣能夠引起社會大眾更大程度的關注。」她也認為，自己的學經歷可能無法跟許多專家比擬，不過她是社會的一員，有表達意見的權利，也應被視作公民。不過吳亞昕的一番言論，讓核能流言終結者創辦人黃士修在核三公投第三場辯論會上痛批，「妳（吳亞昕）憑什麼代表新世代？現在網路資訊更發達了，如果妳有讀書的話，一定不會說出核廢料處置需要花幾十萬、幾百萬年這種反智言論」，更指吳亞昕還停留在媽媽對她的邪教洗腦，讓他看得很心痛。