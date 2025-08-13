我是廣告 請繼續往下閱讀

外號「宅神」的名嘴朱學恒，2022年與名醫陳菁徽（現為國民黨立委）夫婦、台北市議員鍾沛君餐敘，趁著與鍾沛君獨處時兩度強吻，遭法院判刑11個月定讞，已在今年1月24日入獄服刑；鍾沛君另外求償500萬元，一審判賠35萬，今天上午二審仍維持一審的金額，還揭露原來朱學恒提上訴的原因是：他覺得賠償10萬元就夠了。事發在2022年8月6日晚間6點多，朱學恒在陳菁徽夫妻離開餐廳後，突襲強吻鍾沛君並說出：「反正妳明天也不會記得」，見到鍾沛君當場愣住，朱學恒又靠過去再度強吻。案發10個月後，正值#MeToo運動期間，鍾沛君在2023年6月8日臉書發文揭露強吻事件，提到朱學恒原本答應在切結書中承認「主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」，卻沒有親筆寫出來，而且朱學恒有承諾「盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」，實際上沒有遵守，還跟她在同一個節目上大談特談最不該談的性騷擾議題，賺通告費、賺流量、賺這個社會不知他真面目而給他的期待。2023年10月23日台北地檢署以強制猥褻罪起訴朱學恒，台北地院審理後認為朱學恒帶風向，想把鍾沛君說成是「他人指使的政治打手」，還自稱受到政治迫害；他供稱案發時已醉到記不得發生什麼事，回家後卻能傳訊息給鍾沛君，顯然說謊；合議庭痛批朱學恒嚴重侵害鍾沛君的性自主決定權、身體控制權，造成無法抹滅的心理傷害，而且犯後欠缺性平意識、毫無悔意，判刑1年2個月。朱學恒上訴後改口認罪，在法院安排調解時，將和解金額從150萬提高為200萬，但因為不接受鍾沛君要求他依據一審判決的內容逐一說明並道歉，而且要在朱學恒的頻道上公開致歉，因此調解破局。鍾沛君不滿朱學恒的態度，曾在出庭受訪時表示「我不是商品，請對方不要用價碼來羞辱別人」。高院考量朱學恒已認罪、表達和解意願並提出和解金額，另外他自行在臉書公開道歉，雖然調解不成，犯後態度已有改變，撤銷一審判決改判11個月。朱學恒沒再上訴，原定發監日期是今年2月4日大年初七，但他提前12天報到執行，不等過完農曆春節就去坐牢。至於民事賠償部分，高等法院認為，朱學恒侵害鍾沛君的貞操權、性自主權情節重大，導致鍾沛君受到精神上的痛苦；合議庭考量朱學恒侵權行為的情節、鍾沛君受害狀況、雙方的學歷、經濟狀況、扶養人數等一切情形，認定鍾沛君所受的精神損害以賠償35萬元為適當，本案已判決確定，不可以再上訴。