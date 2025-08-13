我是廣告 請繼續往下閱讀

據美國《紐約郵報》知名專欄作家海曼（John Heyman）於今（13 ）日指出，來自韓國職棒（KBO）KT巫師隊的「天才打者」姜白虎已與美國經紀公司Paragon Sports簽約，有意於今年冬天投身MLB自由市場，Paragon Sports也在社群寫下，「很高興能迎來韓國棒球明星姜白虎加入團隊，對他未來的表現充滿期待。」今年季前姜白虎與KT巫師簽下7億韓元（約1500萬新台幣）的合約，與2023年2.9億韓元（約628萬新台幣）相比足足增加到4.1億韓元（約888萬新台幣），漲幅高達141.4%。海曼指出，26歲的姜白虎屆時將是完全自由球員，不需要經過入札制度，如今他將挑戰大聯盟，多家韓媒也預估身價有望高達100億韓元（約2.1億新台幣）。姜白虎為韓職的明星打者，去年球季一掃前季陰霾，整季共出賽144場，繳出打擊率2成89，擊出159支安打、26支全壘打、96分打點的優異表現，更幫助球隊闖進季後賽，也是他自新人年敲29轟後，再度擊出25支全壘打以上的成績，過去他曾多次表達想旅外發展的意願，如今將十分有機會達成。海曼形容姜白虎是一名能勝任一壘與指定打擊的左打長砲手，也可以擔任第3號捕手，「他在韓職的生涯打擊率為3成，且是當年的KBO狀元。」今年上半球季姜白虎因傷導致狀況不佳，僅出賽62場，打擊率2成55，擊出10支全壘打、39分打點。不過姜白虎的生涯成績亮眼，累積打擊率3成40，980支安打、131支全壘打、543分打點，且曾在2018年奪得新人王，3度入選明星賽，2度獲得一壘金手套獎，依然非常具有競爭力。