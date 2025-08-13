我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇球星大谷翔平，在今（13）日對戰老東家洛杉磯天使的比賽中，敲出職業生涯罕見的「三殺打」，瓦解道奇隊對攻勢，連NHK BS轉播球評、前日本大聯盟球星福留孝介都驚訝直呼：「這可能是大谷選手野球人生的第一次」。比賽進行到6局上半，雙方以5：5戰平，道奇無人出局一、二壘有人，大谷面對天使左投Brock Burke，球數2好2壞時擊出二壘後方的平飛球。天使游擊手內托（Zach Neto）在守備佈陣下站位靠近二壘，直接接殺後踩壘封殺二壘跑者羅哈斯（Miguel Rojas），再傳一壘讓魯辛（Dalton Rushing）也來不及回壘，完成罕見的「遊擊直殺—踩壘—傳一壘」三殺守備，道奇的絕佳得分機會瞬間化為烏有。大谷這次遭策動三殺守備，是首位在非滿壘情況下，遭到三殺的日本球員。同時這也是天使隊隊史上第8次演出雙殺，前一次是2013年8月18日，當時大谷還是天使隊的一員。不過他很快在9局上將功折罪，敲出超前比數的全壘打，幫助道奇隊以6：5領先。這一幕讓大谷在打席上露出苦笑，也迅速引爆社群話題，「三殺打）」隨即衝上X（前推特）熱搜，不少球迷留言：「這麼稀有的情況真的會發生」、「太衰了」、「這一定會點燃大谷的鬥志」。美國職棒官方帳號也盛讚內托的反應是「驚異的本能，造就這次三殺」。本場比賽前，大谷已連續三場開轟，首打席獲保送並靠赫南德茲（Teoscar Hernández）安打跑回本壘，拿下本季第113分，延續連11場上壘紀錄；第二打席再獲四壞，第三打席則是左外野飛球出局。這次6局的三殺成為比賽最大轉折，也讓他此役無安打收場。