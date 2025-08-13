我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平與愛妻田中真美子過著幸福美滿的生活，今年大谷喜迎愛女。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊的一壘指導教練伍德沃德（Chris Woodward）近日在接受媒體訪問時，分享了他對「二刀流」球星大谷翔平的觀察。伍德沃德親身見證了大谷的進化，並盛讚他是他所遇過的人裡，最真誠、最努力的球員之一，其獨一無二的人格魅力令人印象深刻。伍德沃德在加拿大媒體《Sportsnet》的廣播節目《590 The FAN》中，回顧了大谷翔平的成長軌跡。他提到，當年在洛杉磯天使隊時期，大谷的速度雖然很快，但在盜壘技巧上還有許多需要學習的地方。不過，大谷在去年真正學會了這些技巧，盜壘也變成了頂尖水準，讓他在進攻端有了更多元素。伍德沃德認為，大谷在打擊方面比以前更成熟、更精緻了。當被問到大谷在投手或打者哪一個位置更強時，伍德沃德笑著回應：「這真是個好問題啊。」他坦言，雖然要回答很難，但光看去年大谷身為打者的表現就已經非常出色，更別提他今年從右手肘手術復出的投球表現。伍德沃德說：「雖然大谷因為受傷有一段時間不能投球，但他的球真的非常、非常誇張。如果一切都能照他想的去執行，我自己可能會更偏向覺得他是投手。因為他真的能投出極度可怕的球。」但他也表示，希望大谷在季後賽時能保持最佳狀態，因此現在不想讓他背負太多負擔。除了場上的表現，伍德沃德也特別讚賞大谷的人格魅力。他表示，大谷是他遇過的人裡，最真誠、最有禮貌，也非常努力的球員之一。他經常看到大谷在打擊練習籠裡訓練、做準備、做體能，並且睡眠充足、很注重照顧自己。伍德沃德提到，大谷現在家裡有太太和女兒，生活上有很多事情要面對，但他總是優雅地處理。他說：「我見過很多超級球星，但在我心中，他在這一點是頂尖的，因為他能用那樣的方式去承擔身為最佳職棒球員的壓力。」