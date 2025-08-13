我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）二刀流球星大谷翔平，以第一棒、指定打擊先發出賽。前4打席雖未敲安，但在第5打席展現強大火力，擊出本季第43號全壘打，這是他本季第2次連續4場開轟，並一舉超越費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber），獨居國聯全壘打排行榜龍頭。大谷本場前4打席雖未敲出安打，包括2次四壞保送與一次罕見三殺，但他在第9局扳回一城。面對天使守護神，大谷在球數1好0壞時，逮中一顆時速148公里的卡特球，將球轟出右外野大牆，飛行距離達123公尺、初速高達184.7公里的「確信轟」，是他本季第43支全壘打，也助道奇以6：5取得超前分。前一場比賽大谷於天使主場擊出第42號全壘打，完成通算100轟的里程碑。大谷本季已有兩次連續4場開轟的表現，並曾於7月23日對雙城隊時連續5場開轟，追平個人生涯最長紀錄。此役的43號全壘打也讓他以1轟之差領先費城人舒瓦伯，穩坐國聯全壘打王寶座。道奇本季對天使仍未嘗勝績，4戰全敗。隨著國聯西區第二的聖地牙哥教士縮小與道奇的勝差至1場，8月戰績為5勝5敗。接下來將面對教士的直接對決，球迷期待大谷能持續發揮火力，為球隊注入強心針，爭取更多勝利。