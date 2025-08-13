MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）今（13）日宣布，剛從明尼蘇達雙城轉隊過來的中繼右投斯圖爾特（Brock Stewart）因右肩發炎被列入傷兵名單。根據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，右投新秀亨瑞硅茲（Edgardo Henriquez）可能頂替斯圖爾特的位置。
雙城時期穩定中繼 防禦率2.38成聯盟強投
本季至今，33歲的斯圖爾特僅為道奇出賽4場，主投3.2局失2分。然而，他在先前效力雙城期間表現出色，2024年共出賽39場，繳出防禦率2.38的優異成績，被視為聯盟中最具威脅性的中繼投手之一。今年稍早他被交易至道奇，雙城則獲得外野手奧特曼（James Outman）。
斯圖爾特與道奇淵源深厚，早在2016年就於道奇展開大聯盟生涯，並效力至2019年。2021年球季後，他以小聯盟合約重返道奇，但因傷勢未能在大、小聯盟出賽。特別是他的右肩問題反覆困擾表現，去年5月曾因肩膀肌腱炎進入傷兵名單，復出3場後再度因肩膀拉傷被列為傷兵。
數據亮眼！健康時的斯圖爾特壓制力驚人
儘管傷勢頻繁，斯圖爾特健康時表現極具壓制力。他的平均被擊球初速僅為86.5英哩，位居全聯盟PR94，顯示出他可以有效限制對手的強勁打擊。
在球種方面，他最常使用的四縫線速球平均球速達96.2英哩，被打擊率僅0.197，揮空率高達33.9%。此外，他的sweeper雖僅佔投球比例14.3%，但打者對此球種僅有0.200的打擊率，揮空率則高達39.4%，是其最具破壞力的武器之一。
目前道奇仍未正式公布史都華的替補人選，但亨利奎茲已與球隊會合，若順利登錄，將是他生涯首次升上大聯盟。
資料來源：《Sports Illustrated》
