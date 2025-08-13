我是廣告 請繼續往下閱讀

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇的強投岡索林（Tony Gonsolin），於今（13）日動了內部支撐（internal brace）手術以及屈肌修復手術，球團也宣布他將賽季報銷，休養到明年。這位道奇於2024年簽下1年540萬美元（約為1.8億新臺幣）合約的明星右投，近年飽受傷勢困擾，先前才在2023年9月才動過手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John surgery），導致去年賽季報銷，如今又再度因手術缺席剩餘賽季，讓他近3個賽季僅出賽27場。在2022年賽季，岡索林曾入選明星賽，當賽季他拿下16勝1敗，防禦率2.14，130.1局投球是生涯新高，不過之後在2023年簽下一筆2年665萬美元（約2億新臺幣）的合約後，岡索林的表現便逐漸下滑，在2023年繳出8勝5敗，防禦率是偏高的4.98。岡索林在2023年9月先是動手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John surgery），導致去年賽季報銷，本季重返投手丘只投7場先發又再次動刀，由於內部支撐手術的本質與TJ手術相去不遠，等於岡索林在3年間就動了2次重大手術。對此道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）澄清，岡索林動的並非完整的TJ手術，而是TJ手術的修復加上屈肌的清理，需要大概8到10個月的時間恢復，儘管岡索林在6月中就被放進60天傷病名單，本季回歸機率很小，但今天的手術代表他至少要缺席到明年球季。本季岡索林先發出戰7場，繳出3勝2敗送出38次三振，防禦率5.00的成績。