我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沛沛在Threads上透露自己遭遇陌生男子尾隨，讓她嚇到發抖。（圖／翻攝自沛沛IG@elva_xx98）

▲沛沛還原事情經過，表示自己當時發現被跟蹤，好不容易以為擺脫對方，竟然是尾行男繞了一圈繼續跟。（圖／翻攝自沛沛IG@elva_xx98）

中職味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」成員沛沛（沛榆）憑甜美外貌與修長美腿擁有高人氣，卻在昨（12）日午後遭遇一場驚魂，她在社群透露，工作結束返家途中，疑似遭陌生男子持續尾隨，甚至出現「繞路再現身」的詭異舉動，讓她當場嚇到手腳發抖，直呼快哭出來。沛沛回憶，離開工作地點後，先注意到一名男子不斷回頭盯她看，且刻意放慢腳步疑似讓她超前，為避免接近，沛沛選擇保持距離，直到對方轉進巷子才繼續前行，然而約3分鐘後，她回頭檢查時，赫然發現該男子再度出現在身後，距離僅約1公尺，情況驚悚至極。面對異常情況，沛沛鼓起勇氣停下腳步，直直盯著男子並拿出手機錄影，男子察覺行跡敗露後，仍多次回頭觀察，隨後轉進地下道消失。沛沛透露雖然危險暫時解除，她仍不敢貿然前行，在原地停留許久，擔心對方可能再度出現。沛沛坦言，雖曾有被跟蹤經驗，但這次依然讓她心力交瘁，她在限時動態提醒粉絲，外出時務必隨時留意周遭環境，，以免錯失第一時間反應的機會，同時也呼籲遇到類似狀況應立即尋求協助或錄下證據保護自己。