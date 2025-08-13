我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《鬼滅之刃》特殊版本上映（4DX、MX4D、D-BOX）的特典是「猗窩座透明海報」。（圖／木棉花@e-muse.com）

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》4D版本特典「猗窩座透明海報」實拍照。（圖／木棉花@e-muse.com）

日本最新動畫神作《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》正式宣布，8月15日起全台上映特殊版本（4DX、MX4D、D-BOX），《NOWNEWS今日新聞》特別整理好「4DX首輪上映影城」資訊、「4D特典」以及「猗窩座透明海報」索取方式等等，台北只有信義威秀影城一家上映而已，一起來詳讀進戲院打鬼！台北信義威秀影城林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城台南大遠百威秀影城高雄大遠百威秀影城嘉義影食滙_in89豪華影城國賓大戲院林口昕境國賓影城八德廣豐國賓影城高雄義大國賓影城高雄草衙道國賓影城屏東環球國賓影城美麗華大直影城板橋大遠百威秀影城新店裕隆威秀影城美麗新台茂影城新竹巨城威秀影城台中大遠百威秀影城嘉義影食滙_in89豪華影城台南南紡威秀影城高雄大遠百威秀影城花蓮新天堂樂園威秀影城台北西門_in89豪華影城國賓大戲院林口昕境國賓影城八德廣豐國賓影城威尼斯影城桃園青埔新光影城百老匯影城竹北店台中日月新影城台中大魯閣新時代威秀影城台中文心秀泰影城彰化員林影城嘉義影食滙_in89豪華影城台南西門新光影城台鋁誠品高雄草衙道國賓影城宜蘭新月豪華影城金門金獅影城美麗華大直影城桃園青埔新光影城（實際上映影城依各影城網站公布為準）凡購買《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》8月15日起「4DX版本」、「MX4D版本」、「D-BOX版本」電影票乙張，。數量有限，送完為止。一張票限兌換乙張特典，一個人限兌4張票券