日本最新動畫神作《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》正式宣布，8月15日起全台上映特殊版本（4DX、MX4D、D-BOX），《NOWNEWS今日新聞》特別整理好「4DX首輪上映影城」資訊、「4D特典」以及「猗窩座透明海報」索取方式等等，台北只有信義威秀影城一家上映而已，一起來詳讀進戲院打鬼！
🎬4DX首輪上映戲院：
台北信義威秀影城
林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城
台南大遠百威秀影城
高雄大遠百威秀影城
🎬MX4D首輪上映戲院：
嘉義影食滙_in89豪華影城
🎬D-BOX首輪上映戲院：
國賓大戲院
林口昕境國賓影城
八德廣豐國賓影城
高雄義大國賓影城
高雄草衙道國賓影城
屏東環球國賓影城
🎬IMAX首輪上映戲院：
美麗華大直影城
板橋大遠百威秀影城
新店裕隆威秀影城
美麗新台茂影城
新竹巨城威秀影城
台中大遠百威秀影城
嘉義影食滙_in89豪華影城
台南南紡威秀影城
高雄大遠百威秀影城
花蓮新天堂樂園威秀影城
🎬Dolby Atmos首輪上映戲院：
台北西門_in89豪華影城
國賓大戲院
林口昕境國賓影城
八德廣豐國賓影城
威尼斯影城
桃園青埔新光影城
百老匯影城竹北店
台中日月新影城
台中大魯閣新時代威秀影城
台中文心秀泰影城
彰化員林影城
嘉義影食滙_in89豪華影城
台南西門新光影城
台鋁誠品
高雄草衙道國賓影城
宜蘭新月豪華影城
金門金獅影城
🎬Dolby Cinema首輪上映戲院：
美麗華大直影城
桃園青埔新光影城
（實際上映影城依各影城網站公布為準）
🎬4DX、MX4D、D-BOX特典介紹、兌換方式
凡購買《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》8月15日起「4DX版本」、「MX4D版本」、「D-BOX版本」電影票乙張，可於影城開放預購日起兌換「猗窩座透明海報」乙張。數量有限，送完為止。一張票限兌換乙張特典，一個人限兌4張票券
「猗窩座透明海報」尺寸：A3（W29.7xH42cm）
看更多《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》相關新聞：
📌2D版本上映、第2週+第3週特典資訊一次看
📌《鬼滅》故事演到哪？上一季前情提要、影城資訊一覽
📌《鬼滅之刃 無限城篇》上映2天就破億，《無限列車》大哥真的輸了
看更多《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》相關新聞：
📌2D版本上映、第2週+第3週特典資訊一次看
📌《鬼滅》故事演到哪？上一季前情提要、影城資訊一覽
📌《鬼滅之刃 無限城篇》上映2天就破億，《無限列車》大哥真的輸了