▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》首3日票房為1.7億元台幣。（圖／木棉花@e-muse.com）

視覺效果太震撼！4D版確定8／15上映

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》2D版本第2週、3週特典公開，是透明書籤。（圖／木棉花@e-muse.com）

第2週、3週特典公開 4D版是猗窩座海報

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》2D版本第2週特典，透明書籤實拍。（圖／木棉花@e-muse.com）

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》2D版本第3週特典，透明書籤實拍。（圖／木棉花@e-muse.com）

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》4D版本特典實拍。（圖／木棉花@e-muse.com）

▲特殊版本（4DX、MX4D、D-BOX）首輪上映影城資訊圖。（圖／木棉花@e-muse.com）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》首週票房出爐！片商「木棉花」今（11）日宣布首週（首3日：8／8～8／10）創下1.7億的驚人成績，正式超越2020年《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》首3日的1.17億元票房紀錄！此外，今天也確定有4D版本，8月15日全台上映！2D版本與4D版特典也全數公布，包含9種透明書籤，以及A3尺寸的「猗窩座透明海報」等等。《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》先前預售票開賣，就在各大通路火速銷售一空，粉絲為了領取特典，早早就到電影院排隊等候，各大影城開設「最速午夜場」迎來眾多影迷熬夜，只為搶先觀影！為了回饋影迷的熱情支持，電影發行商「木棉花」今天公布2D版本第2週與第3週的限定特典為「透明書籤」，隨著中配版將於8月15日上映，也宣布4D版本同日上映，並加碼推出4D版專屬特典「猗窩座透明海報」，讓觀眾沉浸式感受驚心動魄的震撼戰鬥。2D版本的第2週特典為「透明書籤」第一彈，共5款角色設計，包含：竈門炭治郎、水柱冨岡義勇、蟲柱胡蝶忍、蛇柱伊黑小芭內、珠世；第3週則收錄霞柱時透無一郎、戀柱甘露寺蜜璃、風柱不死川實彌、岩柱悲鳴嶼行冥，隨機方式贈送乙款，透明書籤皆以高質感透明材質印刷、設計精緻細膩，數量有限，送完為止。4D版本將在8月15上映，凡購買《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》4DX、MX4D或D-BOX版本電影票，即可兌換限量A3尺寸的「猗窩座透明海報」乙張，這款特典以猗窩座的特寫為設計主軸，視覺衝擊感十足，鬼滅之刃粉絲千萬不可錯過。創下亮眼票房的同時，網路上也湧現了大量觀影心得，許多觀眾讚嘆戰鬥場面張力十足，視覺效果令人目不暇給，緊湊的打鬥節奏相當過癮，加上片中對各角色背景的刻畫更讓人動容，甚至有網友已經進電影院3刷都還是忍不住落淚，震撼視覺與引發觀眾共鳴的故事情節正是《鬼滅之刃》能持續擄獲全球觀眾的原因，今年夏天絕對不能錯過這場集合熱血和感動的銀幕鉅作。級 別：輔12級（未滿十二歲之兒童不得觀賞）字 幕：中文+英文雙語字幕原 作：吾峠呼世晴作品《鬼滅之刃》類 型：黑暗奇幻、時代劇、獵奇、冒險、戰鬥導 演：近藤光（總導演）、外崎春雄編 劇：ufotable語 言：日文片 長：155分鐘（2小時35分）本季主角們：竈門炭治郎、我妻善逸、胡蝶忍（蟲柱）、富岡義勇（水柱）猗窩座／狛治（上弦之參）、童磨（上弦之貳）、獪岳（上弦之陸）台灣上映日：8月8日（日文配音）、8月15日（中文配音）