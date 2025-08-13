狼醫案引發各界關注，台灣醫療改革基金會及立委林淑芬多次提及，衛福部的狼醫查詢平台規劃「跳票」一事。而近日，狼醫查詢平台上線，在「醫事查詢系統」中，可看到「醫事人員性別事件資訊專區」，可查到公告判決確定者的姓名、科別、執業縣市等。
狼醫平台近日上線，在衛福部醫事查詢系統，有「醫事人員性別事件資訊專區」，可找到有領證之醫事人員，內容揭露相關醫事人員的姓名、專科別及執業縣市，並備註「性別事件相關案件資訊」，可看到判決書內容。
衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，目前會以判決確定，放在專區並用列表方式呈現，也因為還在跟司法院協調，進行系統資料的介接、查詢，目前仍在跨機關協調。
劉玉菁提到，因此現階段會以112年性平三法修正後的資料查詢，也就是說，專區已經完整規劃、公開，但資訊會逐步增加、擴充。
至於尚在司法程序進行訴訟進行或調查的案件，劉玉菁也說，暫時不會放在專區。而目前專區可查到6位醫師、1位醫事放射人員的案件，她也說，資料還在充實中，主要是經過法院判決的資料為主，適用所有醫事職類人員。
劉玉菁提到，在揭露醫療機構名稱部分目前沒有規劃，主要會以姓名為主。她表示，考量到醫事機構是動態的，假設揭露在A點，後續該位醫事人員異動到B點，在資料面上並不是因為錯誤，而是有時間差，因此可能不會是最新的狀態，暫時就沒有放上。
不過，僅揭露醫事人員姓名及執業縣市，是否會有同名同姓問題，劉玉菁則說，這部分會定期檢討，後續會一起評估。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，目前會以判決確定，放在專區並用列表方式呈現，也因為還在跟司法院協調，進行系統資料的介接、查詢，目前仍在跨機關協調。
劉玉菁提到，因此現階段會以112年性平三法修正後的資料查詢，也就是說，專區已經完整規劃、公開，但資訊會逐步增加、擴充。
劉玉菁提到，在揭露醫療機構名稱部分目前沒有規劃，主要會以姓名為主。她表示，考量到醫事機構是動態的，假設揭露在A點，後續該位醫事人員異動到B點，在資料面上並不是因為錯誤，而是有時間差，因此可能不會是最新的狀態，暫時就沒有放上。
不過，僅揭露醫事人員姓名及執業縣市，是否會有同名同姓問題，劉玉菁則說，這部分會定期檢討，後續會一起評估。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110