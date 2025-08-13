我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天（見圖）多年舉辦超犀利趴，今年傳出將移師到高雄巨蛋舉辦，如果屬實，這也會是五月天睽違14年重返高雄開演唱會。（圖／翻攝自相信音樂臉書）

▲五月天今年7月首次在台北大巨蛋開演唱會，期間還遇到丹娜絲颱風仍照常舉行，新舊歌迷都前往朝聖，還有住在花蓮的歌迷前一天先坐自強號抵達桃園，然後再搭車到台北大巨蛋，就算交通不比台灣西部的歌迷便利，仍要看五月天的演唱會。（圖／相信音樂提供）





由五月天策劃的超犀利趴，傳出將在10月4、5日於高雄巨蛋強勢回歸，若屬實，將會是五月天睽違14年再度南下開唱，消息一出引發歌迷期待，對此，五月天所屬的相信音樂表示：「有確定消息會再公布，所有訊息請關注官方社群。」「超犀利趴」源於2010年，當時相信音樂幫梁靜茹預定了在台北小巨蛋開唱，但因梁靜茹不再續約，進而使得演唱會取消，但場地費訂金已付，因此相信音樂決定挑戰小巨蛋最長演唱會紀錄，邀請許多台灣獨立樂團及歌手演出，成功完成第一屆「超犀利趴」。超犀利趴是音樂圈難得盛事，但過去確曾多次傳出超犀利趴虧損的消息，五月天主唱阿信也曾在2023年演出時表示：「連續12年都虧錢的音樂祭，每次都想是最後一屆。」當時五月天成員們都曾開玩笑地表示：「明年可能辦不成了！」但後來2024年還是有辦成功。目前五月天正在忙「回到那一天」巡迴演唱會，今年的超犀利趴是否回歸，就等待主辦單位後續公布。