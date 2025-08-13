由五月天策劃的超犀利趴，傳出將在10月4、5日於高雄巨蛋強勢回歸，若屬實，將會是五月天睽違14年再度南下開唱，消息一出引發歌迷期待，對此，五月天所屬的相信音樂表示：「有確定消息會再公布，所有訊息請關注官方社群。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲五月天今（28）日在臺北大巨蛋舉辦第2場巡演，貝斯手瑪莎（左）親曝現場「空位」背後真相，直言「要保護棒球」，原因超感人。（圖／翻攝自相信音樂臉書）
▲五月天（見圖）多年舉辦超犀利趴，今年傳出將移師到高雄巨蛋舉辦，如果屬實，這也會是五月天睽違14年重返高雄開演唱會。（圖／翻攝自相信音樂臉書）
超犀利趴舉辦多年　已成年度音樂盛事

「超犀利趴」源於2010年，當時相信音樂幫梁靜茹預定了在台北小巨蛋開唱，但因梁靜茹不再續約，進而使得演唱會取消，但場地費訂金已付，因此相信音樂決定挑戰小巨蛋最長演唱會紀錄，邀請許多台灣獨立樂團及歌手演出，成功完成第一屆「超犀利趴」。

▲五月天今（6）日在台北大巨蛋演出，不畏丹娜絲颱風照常舉行。有住在花蓮的歌迷昨天已坐自強號抵達桃園，今天準時出現在台北大巨蛋外，就算交通方式不比台灣西部的歌迷便利，仍要來看他們的表演。（圖／相信音樂提供）
▲五月天今年7月首次在台北大巨蛋開演唱會，期間還遇到丹娜絲颱風仍照常舉行，新舊歌迷都前往朝聖，還有住在花蓮的歌迷前一天先坐自強號抵達桃園，然後再搭車到台北大巨蛋，就算交通不比台灣西部的歌迷便利，仍要看五月天的演唱會。（圖／相信音樂提供）

辦超犀利趴遇虧損　每次都當作最後一次辦

超犀利趴是音樂圈難得盛事，但過去確曾多次傳出超犀利趴虧損的消息，五月天主唱阿信也曾在2023年演出時表示：「連續12年都虧錢的音樂祭，每次都想是最後一屆。」當時五月天成員們都曾開玩笑地表示：「明年可能辦不成了！」但後來2024年還是有辦成功。

目前五月天正在忙「回到那一天」巡迴演唱會，今年的超犀利趴是否回歸，就等待主辦單位後續公布。

更多五月天：

五月天爆也想促「小虎隊」合體！在F4成功前　阿信傳先聯絡吳奇隆

五月天《回到那一天》巡迴演唱上海場　「終於抓住」林俊傑！


相關新聞

五月天石頭道歉！突對歌迷喊「不知何時會撐不住」：若缺席請原諒

五月天北京MAYDAYLAND展覽剩9天！萬粉擠爆「沒認出瑪莎、冠佑」

五月天冠佑北京求婚！18歲愛女羞曝場面：很幸福　台下歌迷全嗨翻

五月天也想看GD！怪獸台上「口誤3字」逗樂全場　瑪莎不留情狠虧