由五月天策劃的超犀利趴，傳出將在10月4、5日於高雄巨蛋強勢回歸，若屬實，將會是五月天睽違14年再度南下開唱，消息一出引發歌迷期待，對此，五月天所屬的相信音樂表示：「有確定消息會再公布，所有訊息請關注官方社群。」
超犀利趴舉辦多年 已成年度音樂盛事
「超犀利趴」源於2010年，當時相信音樂幫梁靜茹預定了在台北小巨蛋開唱，但因梁靜茹不再續約，進而使得演唱會取消，但場地費訂金已付，因此相信音樂決定挑戰小巨蛋最長演唱會紀錄，邀請許多台灣獨立樂團及歌手演出，成功完成第一屆「超犀利趴」。
辦超犀利趴遇虧損 每次都當作最後一次辦
超犀利趴是音樂圈難得盛事，但過去確曾多次傳出超犀利趴虧損的消息，五月天主唱阿信也曾在2023年演出時表示：「連續12年都虧錢的音樂祭，每次都想是最後一屆。」當時五月天成員們都曾開玩笑地表示：「明年可能辦不成了！」但後來2024年還是有辦成功。
目前五月天正在忙「回到那一天」巡迴演唱會，今年的超犀利趴是否回歸，就等待主辦單位後續公布。
更多五月天：
五月天爆也想促「小虎隊」合體！在F4成功前 阿信傳先聯絡吳奇隆
五月天《回到那一天》巡迴演唱上海場 「終於抓住」林俊傑！
我是廣告 請繼續往下閱讀
「超犀利趴」源於2010年，當時相信音樂幫梁靜茹預定了在台北小巨蛋開唱，但因梁靜茹不再續約，進而使得演唱會取消，但場地費訂金已付，因此相信音樂決定挑戰小巨蛋最長演唱會紀錄，邀請許多台灣獨立樂團及歌手演出，成功完成第一屆「超犀利趴」。
超犀利趴是音樂圈難得盛事，但過去確曾多次傳出超犀利趴虧損的消息，五月天主唱阿信也曾在2023年演出時表示：「連續12年都虧錢的音樂祭，每次都想是最後一屆。」當時五月天成員們都曾開玩笑地表示：「明年可能辦不成了！」但後來2024年還是有辦成功。
目前五月天正在忙「回到那一天」巡迴演唱會，今年的超犀利趴是否回歸，就等待主辦單位後續公布。
更多五月天：
五月天爆也想促「小虎隊」合體！在F4成功前 阿信傳先聯絡吳奇隆
五月天《回到那一天》巡迴演唱上海場 「終於抓住」林俊傑！