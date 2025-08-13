我是廣告 請繼續往下閱讀

▲永才喜歡游泳的自在、放鬆感，所以把台灣見面會取名為「游泳」。（圖／FU Entertainment、DJB、A.COMPASS）

永才很喜歡游泳 台北見面會主題選此定案

是演員也是歌手 帶給粉絲不同面貌

《永才 YOO YOUNGJAE 2025 FANMEETING 游泳》資訊：

韓團B.A.P成員永才去年5月甫從軍隊退伍，以「BANG&JUNG&YOO&MOON」的名義和團員們一起進行活動，也來過台灣舉辦演唱會，8月31日他將以個人身分來台舉辦粉絲見面會「游泳」，他說：「沒想到能這麼快就再次來到台灣見粉絲，真的非常感謝也很幸福。」更透露其實從去年開始，就算沒有行程安排，也常常來台灣旅行，甚至這次的歌曲《Dive》歌詞也是在台灣寫的。永才台北見面會票價分為4800元、B區3800元、身障席1900元，2025年8月16日（星期六）上午11：00在tixCraft拓元售票開賣。永才從去年開始一直到今年初，都跟著其他3位前成員一起活動，舉辦演唱會見到許多久未相逢的粉絲，他說：「每一次都收到了很大的愛，對我來說是很大的力量。當時在舞台上我還說過，就算一段時間什麼都不做，也會因為這份愛而覺得非常幸福。如果這次也能再收到大家的喜愛，我會非常感激，也希望能把這份愛回饋出去。」永才也透露出國旅行的時候，很喜歡去游泳，也促成他選擇「游泳」這個主題，因為在水裡感覺很自在跟放鬆，「我希望和大家一起的那個瞬間，也能像在水裡一樣自由而自在」，他也想透過近距離的接觸，將一直以來從粉絲收穫到的愛，回饋給喜愛他的粉絲。去年中退伍後，永才也有大量產出，不管是團體或者個人作品，努力活躍在粉絲的面前，他透露，在軍中就一直思考退伍後該怎麼度過，但一退伍就能馬上展開許多活動，他覺得很開心也很幸福，直說：「未來我希望能作為演員和歌手不斷成長，展現更好的面貌，成為能帶來正面影響的人。」聊起歌手跟演員的2個角色如何平衡？永才坦言：「這2個職業都非常困難。歌手方面，畢竟過去有一些經驗，還能試著去做出一些選擇與嘗試；但作為演員，必須先被選中才能參與作品，這是最辛苦的部分。我目前的方法，是以『人類劉永才』的本質為中心，一天一天、一步一步地努力成長。」另外，從去年開始到今年，不管是工作或者私下，永才其實已經來台灣4到5次，他表示：「我喜歡威士忌，而台灣的酒吧（BAR）做得非常好，這次也想再去我很喜歡的那間酒吧看看。」到時候粉絲可能會在台北的某個街角，就跟永才擦身而過。演出時間：2025年8月31日（日）17：00演出地點：Clapper Studio演出票價：A區4800、B區3800、身障席1900售票時間：2025年8月16日（六）11：00售票系統：tixCraft拓元售票