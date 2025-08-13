我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今天凌晨新北三峽一名男子，疑似服用安眠藥物後還駕車出門買麥當勞，精神不濟撞7部汽機車。（圖／警方提供）

今天凌晨新北市一名65歲賴姓男子，疑似服用安眠藥物，導致精神不濟，但似乎實在是太餓了還是駕車出門要去購買速食，怎料，剛從社區地下室出發就先撞了柱子，接著在學成路迴轉時，撞倒4輛機車，沒想到沒多久，男子竟順利開到麥當勞得來速買完餐，只是一離開又出事！撞倒大學路路邊停車格的汽機車，買一趟宵夜就造成7部汽機車受損，所幸無人受傷，而警方獲報後到場，男子酒測值為0，除了跨越雙黃線、肇事逃逸違規開罰外，不排除依刑法公共危險罪嫌究辦。監視器畫面拍下，白色休旅車雙黃線迴轉，不料，距離沒抓好，直接撞到停放在車格內的機車事發就在今天凌晨三點多，警方獲報後到場，發現男子精神不濟，實施酒測但並沒有飲酒情形，車內也沒有違法藥物，男子表示他吃了醫生開立的安眠藥物，才會導致精神不濟。只是根據男子行車記錄器發現，他從社區地下室停車場內自撞柱子，之後行經學成路撞倒4部機車，沒想到，高男連續肇事後還沒停下，竟然再開進麥當勞得來速購買餐點，離開後在大學路上擦撞停於路邊停車格的自小客車及機車。警方指出， 一共有7輛汽機車受損，但沒有造成他人受傷，將持續釐清肇事主因，不排除將依刑法公共危險罪嫌究辦。另外高男駕車跨越雙黃線及於肇事逃逸部分，將依違反《道路交通管理處罰條例》製單舉發，恐將面臨最高4800元罰單，並吊扣駕照1至3個月。