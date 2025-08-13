我是廣告 請繼續往下閱讀

核三重啟公投將於8月23日舉行，核三重啟公投第4場公辦電視意見發表會，今（13）日在台視舉行，正方代表為黃國昌，反方為公民代表吳亞昕。黃國昌在第二輪發言時表示，核三延役最多只能撐4到5年，這是徹底的假訊息，更是危言聳聽。黃國昌表示，核三廠的室內乾儲目前進行招標，在未來3到5年的時間就可以完工，完工以後就可以將燃料池裡面的燃料棒，移到室內乾儲廠，而核三廠也能夠繼續接續運轉，不用面臨燃料池塞滿燃料棒的窘境。因此有一些人說，核三延役最多只能撐4到5年，這是徹底的假訊息，更是危言聳聽。黃國昌說，這段時間當中，非常多台電基層的員工，跟他分享他們的想法，對他們而言，這是一份驕傲的工作，支撐他們的信念，是讓一個又一個，受停電所苦的家庭，儘速復電；然而賴清德總統的經濟部部長郭智輝，卻在這些台電員工，將向經濟部表達，能源政策應該要調整的時候，在國會傲慢地說，這些台電員工看不下去可以離開。黃國昌痛批，政治凌駕專業莫此為甚，這一次公投的目的，從來就不是要讓生活在這個島嶼上面的人們，爭得你死我活，而是希望透過這次的機會，重新檢視政府錯誤的能源政策，有沒有辦法讓民生供電穩定，有沒有辦法讓產業無後顧之憂，有沒有辦法支撐台灣，面對這麼大的國安挑戰所需要的能源韌性，如果這三個問題的答案都是否定的，那麼裹足不前固步自封，絕對不是多數台灣人民的選項。黃國昌說，時間不會因為錯誤的政策停下來，殘酷的國際競爭，更不會對失敗者，有任何一絲的憐憫，台灣已經沒有下一個8年，可以蹉跎了，未來已經到來，我們的時間已經不多，人民早已厭倦，政府把小動物當作停電的藉口。穩定供電是政府的責任，如今問題已經產生，就不該繼續推諉卸責，人民需要的是解決問題的政府，而不是解釋問題的政府。