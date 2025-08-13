我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彼得爸與蘇珊媽宣布再婚。（圖／翻攝自IG＠peter_and_susan）

▲孫德榮主動聯絡彼得爸與蘇珊媽談合作，雙方現在私下是好友。（圖／翻攝自IG＠peter_and_susan）

網紅彼得爸與蘇珊媽8年前因為一支水中生產的影片爆紅，目前已經累計9百萬觀看，結婚10年的他們，宣布要重新舉辦一場夢幻的迪士尼主題婚禮，在IG宣布，「我們要再婚啦！」讓不少粉絲都激動喊喊恭喜。彼得爸與蘇珊媽昨（12）日在IG宣布，「我們要再婚啦！」把粉絲都嚇了一跳，往下繼續看才發現，原來是他們要在結婚10週年時，重新舉辦一場夢幻的迪士尼主題婚禮，「這不只是我們愛情故事的新章節，更是想和最愛的朋友家人們一起創造的美好回憶 。」這次他們也將邀請頻道會員的朋友一起參加，立刻湧入大批粉絲喊恭喜。彼得爸與蘇珊媽2017年時因為一支水中生產的影片爆紅，當時水中生產還不流行，他們的影片也隨之受到大量關注，至今已經累計9百萬人次觀看，後來頻道也以育兒為主，吸粉無數，IG有11.2萬人追蹤。孫德榮更看中他們的才華，主動聯絡他們聊經營自媒體的訣竅，讓彼得爸受寵若驚，現在雙方私下已經是好友。