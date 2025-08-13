我是廣告 請繼續往下閱讀

台中一中科學班的高姓女學生，今年透過繁星推薦錄取台大醫學系，卻被檢舉科展作品抄襲，遭撤銷獎項還丟了錄取資格。今天大學分科測驗入學放榜，傳聞她以實力再次考取台大醫學系，IG湧進許多人道賀，還有人喊她「新一代女戰神」、「準備當台大校花」，但女生尚未回應。台中一中表示，學校不會公布學生成績，對此事不做回應，感謝各界關心。今年學測成績公布後，高姓女生成績可錄取台大電機系，卻選擇透過繁星管道就讀台大醫學系，由於她外型亮眼，受訪後立即引起熱烈討論。不久有人檢舉她與同學共同得獎的科展作品涉嫌抄襲。爭議爆發後，台灣科學教育館於6月23日以違反研究倫理撤銷獎項。，台大招生委員也決議撤銷錄取資格。女生則在台大審議結果出爐前，報考分科測驗。今（13）日分科測驗入學放榜，台中市有9人上了台大醫學系自費生，有網友稱，女學霸的同學以准考證號碼查詢，確定她錄取台大醫學系，朋友湧進她的IG道賀，網友也稱「用實力重返台大醫學系，抗壓性和美貌兼具」、「只花不到20天準備，又有不少人要崩潰了」、「用實力讓酸民閉嘴」。雖然校方以保護隱私權為由不願證實，但該校有職員私下表示，該生真的如願了。至於台中另一所私立高中學霸男生，因學習歷程的「最佳辯士」資料疑似造假，遭5校醫學系撤銷正取及備取資格，校方證實分科考試已經錄取成功大學醫學系。